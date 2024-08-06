Dolar
33.60
Euro
36.75
Altın
2,394.62
ETH/USDT
2,421.10
BTC/USDT
55,104.00
BIST 100
9,909.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Lübnan Hizbullahı, İsrail'in kuzeyindeki Akka ve Nehariya arasında "askeri üs olduğu" ifade edilen bir noktaya insansız hava aracı saldırısı düzenledi. Hayfa'dan yayındayız
logo
Ekonomi

Türk lirası reel anlamda Mart 2021'den bu yana en yüksek seviyede

Reel efektif döviz kuru endeksi, Temmuz 2024'te TÜFE bazında 0,91 puan artarak 62,90'a çıkarken, Türk lirası reel anlamda Mart 2021'den bu yana en değerli seviyesine yükseldi.

Mahmut Çil  | 06.08.2024 - Güncelleme : 06.08.2024
Türk lirası reel anlamda Mart 2021'den bu yana en yüksek seviyede

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 0,91 puan yükselişle 62,90 oldu. Endeks, Haziran 2024'te 61,99 düzeyindeydi.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 0,29 puan artışla 94,40'dan 94,69'a yükseldi.

Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 14,14 puan artarken, söz konusu değişim yaklaşık son 5 yılın en güçlü yıllık değerlenmesine karşılık geliyor.

Türk lirasının reel değeri böylece Mart 2021'den bu yana en değerli seviyesine ulaşırken, Yİ-ÜFE bazında da yıllık 12,97 puan arttı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SETA'dan ABD-Çin rekabetinde "yapay zeka yoluyla silahlanma" analizi
Türkiye'den, İsrailli bakanın sosyal medya paylaşımına tepki
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pist gece de kullanılınca saatlik kapasite 65 uçağa çıkacak
Dışişleri Bakanı Fidan: Filistin devleti kurulmadıkça o coğrafyada hiç kimseye huzur olmayacak
Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Sakarya temmuz ihracatını 2023'e kıyasla yüzde 51,7 artırdı

Sakarya temmuz ihracatını 2023'e kıyasla yüzde 51,7 artırdı

Türk lirası reel anlamda Mart 2021'den bu yana en yüksek seviyede

Temmuzda elektrik tüketimi sıcak havaların etkisiyle yüzde 9 arttı

Uzmanlar enflasyon verilerini değerlendirdi

Uzmanlar enflasyon verilerini değerlendirdi
Bakan Bolat, temmuz ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Fiyat istikrarına yönelik olumlu gelişmeler kaydediliyor

Bakan Bolat, temmuz ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Fiyat istikrarına yönelik olumlu gelişmeler kaydediliyor
Temmuzda fiyatı en fazla artan ürün "elektrik", en çok düşen "patates" oldu

Temmuzda fiyatı en fazla artan ürün "elektrik", en çok düşen "patates" oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet