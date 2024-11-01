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Ekonomi

Türk lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı

Stopaj oranları, mevduat ve fonlarda 6 aydan kısa vadeye yüzde 10, 1 yıla kadar yüzde 7,5 ve 1 yıldan uzun yüzde 5 olarak belirlendi.

Zeynep Duyar  | 01.11.2024 - Güncelleme : 01.11.2024
Türk lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı

Ankara

Türk lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranları, 6 ay vadeli mevduatta yüzde 7,5'ten yüzde 10'a, 1 yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltildi.

Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranlarında düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeyle Türk lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı.

Buna göre, son tarih 31 Ocak 2025 olmak üzere daha önce 6 ay vadeli mevduatta yüzde 7,5 olan stopaj yüzde 10'a, 1 yıl vadeli olanlarda ise yüzde 5'ten yüzde 7,5'e çıkarıldı. Daha önce yüzde 2,5 seviyesindeki 1 yıldan uzun vadeli mevduatlarda ise stopaj yüzde 5 olarak uygulanacak.

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