Dolar
38.43
Euro
43.66
Altın
3,318.70
ETH/USDT
1,806.70
BTC/USDT
93,864.00
BIST 100
9,432.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barselona ile oynayacakları maçın son hazırlıklarını Nyon’daki kamp merkezinde gerçekleştiriyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
logo
Ekonomi

Türk ilaç sanayi sektörü kutu bazında ülkede kullanılan ilaçların yüzde 90'ını üretiyor

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar, Türk ilaç sanayi sektörünün kutu bazında Türkiye'de kullanılan ilaçların yüzde 90'ını ürettiğini söyledi.

Gökhan Zobar  | 27.04.2025 - Güncelleme : 27.04.2025
Türk ilaç sanayi sektörü kutu bazında ülkede kullanılan ilaçların yüzde 90'ını üretiyor

Edirne

Prof. Dr. Ayar, Sağlık Bakanlığının himayesinde, Edirne Valiliğinin ev sahipliğinde Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ'nin (USHAŞ) desteğiyle düzenlenen Balkan Ülkeleri Sağlık İş Forumu'ndaki panelde, kurumun çalışmaları ve Türk ilaç sektörünün faaliyetleriyle ilgili sunum yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun, Türk halkına kaliteli, güvenilir, etkili ilaç ve tıbbi cihaz eriştirilmesinden sorumlu olduğunu belirten Ayar, ilgili sektörle alakalı düzenleme ve denetlemeleri de gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yerli ve milli üretime önem verdiklerini dile getiren Ayar, Türkiye'de gurur duyulacak bir ilaç sektörü bulunduğunu vurguladı.

Türkiye'de dünya standartlarındaki tesislerde üretim yapıldığını anlatan Ayar, şunları kaydetti:

"İlaç sanayi sektörümüz, kutu bazında Türkiye'de kullanılan ilaçların yüzde 90'ını üretmektedir. Çok önemli miktarda ihracat yaparak ülkenin ekonomisine de katkıda bulunmaktadır. İç pazarda eksiklik, yokluk olmasın diye ihracat sınırı getirmesek daha büyük rekorlar kırabilme kapasitesine de sahip bir sektörümüz var. Ancak mali değer bakımından yüzde 16'lar civarındayız. Yani katma değeri yüksek, yenilikçi ürünler noktasında gitmemiz gereken yol mevcut."

Panelde, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz ve Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanı Doç. Dr. Bayram Demir de sunum yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan: (Suriye'de) DEAŞ nasıl sistemden çıktıysa PKK da sistemden çıkacaktır
RTÜK tarafından "Güçlü Medya, Bilinçli Toplum Zirvesi" düzenlenecek
Batı Karadeniz ve Marmara için fırtına uyarısı
İstanbul'daki hasar tespit çalışmalarında 15 bin 13 bina incelendi
"Cumhuriyet Dönemi Ankara Planlanması ve İnşası" UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kaydedildi

Benzer haberler

Türk ilaç sanayi sektörü kutu bazında ülkede kullanılan ilaçların yüzde 90'ını üretiyor

Türk ilaç sanayi sektörü kutu bazında ülkede kullanılan ilaçların yüzde 90'ını üretiyor

İnternetten hasır çanta yapımını öğrenip dükkan açtı

Giresun'da kahverengi kokarca zararlısına karşı üretilen samuray arı sayısı 220 bini geçti

Sazan üretip gölleri balıklandırıyorlar

Sazan üretip gölleri balıklandırıyorlar
Bilim insanları, uzayda gıda üretiminin mümkün olup olmadığını test ediyor

Bilim insanları, uzayda gıda üretiminin mümkün olup olmadığını test ediyor
Temizlik malzemesi üreten lise yıllık yaklaşık 4 milyon liralık satış yapıyor

Temizlik malzemesi üreten lise yıllık yaklaşık 4 milyon liralık satış yapıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet