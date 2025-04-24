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Ekonomi

Turizm sektörü personel yetiştirmek için üniversitelerle işbirliği yapıyor

Antalya'da her yıl milyonlarca misafiri konuk eden turizm sektörü, istihdamı artırmak amacıyla üniversitelerle işbirliği yapıyor.

Hatice Özdemir Tosun  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
Turizm sektörü personel yetiştirmek için üniversitelerle işbirliği yapıyor

Antalya

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Saatçioğlu, AA muhabirine, turizmin hareketlenmeye başladığını ve yaz sezonu için rezervasyonların da iyi bir seviyede olduğunu söyledi.

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Antalya'da geçen yılı turist sayısı açısından 17 milyonun üzerinde bir rakamla kapattıklarını anımsatan Saatçioğlu, bu yıl ise 18 milyon turisti ağırlamayı hedeflediklerini, bu rakama rahatlıkla ulaşabileceklerini kaydetti.

Turist sayısının her geçen yıl arttığını belirten Saatçioğlu, "Turizm sektöründe Türkiye'de yaklaşık 2 milyonun üzerinde, Antalya'da da 1 milyona yakın çalışan var ama bu sayı bize yetmiyor çünkü her sene turist sayısı artıyor. Geçen sene 62 milyon turist (Türkiye'ye gelen turist sayısı) ağırladık, bu sene bunun üstüne koymayı düşünüyoruz. O yüzden personel istihdamına her halükarda ihtiyacımız var." dedi.

Saatçioğlu, özellikle nitelikli personel konusunda ciddi sıkıntılar yaşadıklarını vurguladı.

Küresel salgın sonrası çok sayıda personelin farklı iş gruplarına dağıldığını ifade eden Saatçioğlu, "Personel eksiğimizi yavaş yavaş yurt dışından karşılamaya çalışıyoruz. Özellikle Kırgızistan, Endonezya'dan çok ciddi bir şekilde akım var ama amacımız kendi personelimizi kendimiz yetiştirmek, kendi personelimizi kendi insanlarımızla istihdamını sağlamak çünkü yabancı personel hiçbir zaman bizim gibi misafirperverlik gösteremeyebiliyor." diye konuştu.

Sektör, üniversitelerde öğrencilerle buluşuyor

Hakan Saatçioğlu, personel sorununu aşmak için çeşitli çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Antalya'nın dünyanın dört bir yanından turist ağırladığını aktaran Saatçioğlu, bu nedenle yabancı dilin önemli olduğunu ifade etti.

Yabancı dil konusunda kendisini geliştiren personel için lisan primleri verdiklerini dile getiren Saatçioğlu, kendisini geliştiren personeli ödüllendirdiklerini kaydetti.

POYD olarak turizm bölümünden mezun olan öğrencilerin sektöre adapte olmaları yönünde çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlatan Saatçioğlu, "Üniversitelerle protokoller imzaladık. Özel sektör olarak derslerde yer almaya çalışıyoruz, tecrübelerimizi, çalışmalarımızı onlara anlatıyoruz. İştahlandırmaya, özendirmeye çalışıyoruz. Bu çalışmaların istihdama katkı sağlayacağını düşünüyorum." dedi.

Antalya'daki devlet ve özel üniversitelerle işbirliği içinde olduklarını dile getiren Saatçioğlu, belli periyotlarla turizm fakülteleri ve turizm meslek yüksekokulu öğrencileriyle bir araya geldiklerini kaydetti.

Öğrencilere sektörü, yurt içinde ve yurt dışındaki uygulamaları anlattıklarını belirten Saatçioğlu, onlara rol model olduklarını ifade etti.

Mezun olan öğrencilerin de sektöre atıldıklarında hemen iyi bir pozisyonda başlamalarının mümkün olmadığını, belli aşamalardan geçmeleri gerektiğini dile getiren Saatçioğlu, öğrenci buluşmalarında bunları da aktardıklarını söyledi.

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