Dolar
34.17
Euro
38.17
Altın
2,658.27
ETH/USDT
2,674.60
BTC/USDT
65,728.00
BIST 100
9,777.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bölgedeki son duruma ilişkin İsrail’in Hayfa kentinden yayındayız
logo
Ekonomi

Turizm bölgelerindeki taksi esnafının kurduğu kooperatif veya odalara arazi tahsisi yapılabilecek

Kültür turizm koruma ve gelişim bölgelerinde taksi esnafının kurduğu kooperatifler veya odalar için, taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde birinden az olmamak üzere, Arazi Tahsis Komisyonunca belirlenecek bedel üzerinden arazi tahsis edilebilecek.

İsa Toprak  | 28.09.2024 - Güncelleme : 28.09.2024
Turizm bölgelerindeki taksi esnafının kurduğu kooperatif veya odalara arazi tahsisi yapılabilecek

Ankara

Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, turizm yatırımı veya işletmesi belgeli tesiste izinsiz olarak yapıldığı tespit edilen kapasite artışlarında, izinsiz olarak kullanılan dönem için ek kullanım bedelinin on katı ödeme alınacak ve bu kesin tahsisin iptal edilmesine engel teşkil etmeyecek.

Yönetmelikle, kiralanan ücretsiz girişli günübirlik tesis alanlarında karavan park alanı yapılabilmesine de imkan tanındı.

"Kültür turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinde turistik tesislerin atık su arıtma tesisi ve katı atık tesisleri ve diğer altyapı hizmetlerini yürütmek üzere kamu kuruluşları ile mahalli idarelerin kurmuş oldukları birliklere, idari faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan yapı ve tesislerin inşa edileceği yerler de dahil olmak üzere ilansız ve bedelsiz arazi tahsis edilebilir." hükmüne "turizm ulaşım hizmetleri" de eklendi.

Böylece, bölgede faaliyet sürdüren şirketler veya mahalli idarelerin kurmuş oldukları şirketlerin yanı sıra, taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde birinden az olmamak üzere Arazi Tahsis Komisyonunca belirlenecek bedel üzerinden, taksi esnafınca kurulan kooperatifler veya odalar için de arazi tahsisi yapılabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yılbaşından bu yana yaklaşık 70 bin ruhsatsız silah yakalandı
Trenlere yerli ve milli muayene sistemi geliyor
Bursa'nın AB tescilli ürünlerinin de yetiştirildiği arazileri sulayan göletin suyu çekildi
AJet'ten gazi, şehit ve gazi yakınları ile engelli vatandaşlara indirim
Batman'da 500 yataklı Devlet Hastanesinin yapımı sürüyor

Benzer haberler

Turizm bölgelerindeki taksi esnafının kurduğu kooperatif veya odalara arazi tahsisi yapılabilecek

Turizm bölgelerindeki taksi esnafının kurduğu kooperatif veya odalara arazi tahsisi yapılabilecek

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde düzenleme yapıldı

TCMB ve BDDK'den kredi kartlarına ilişkin eş güdümlü adımlar

Sosyal içerik üreticilerine uygulanan kolay vergileme imkanının kapsamı genişletildi

Sosyal içerik üreticilerine uygulanan kolay vergileme imkanının kapsamı genişletildi
İstanbul Finans Merkezindeki katılımcılar 2025'ten itibaren yabancı para birimleriyle defter tutabilecek

İstanbul Finans Merkezindeki katılımcılar 2025'ten itibaren yabancı para birimleriyle defter tutabilecek
Cep telefonu ana kartı ithalatına gözetim düzenlemesi

Cep telefonu ana kartı ithalatına gözetim düzenlemesi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet