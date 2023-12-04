TÜRİB ve Ziraat Bankası, ELÜS teminatlı kredilere erişimi kolaylaştırmaya yönelik işbirliği yaptı
Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) ile Ziraat Bankası, elektronik ürün senetleri (ELÜS) teminatlı kredilere erişimin kolaylaştırılmasına ve lisanslı depoculuk çalışmalarını güçlendirmeye yönelik işbirliğine gitti.
Ankara
Borsadan yapılan yazılı açıklamaya göre, işbirliği imza töreni, Ziraat Bankası Tarımsal Bankacılık Grup Başkanı Serpil Günal ve TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali'nin katılımıyla İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri'nde gerçekleştirildi.
İşbirliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kırali, ELÜS teminatlı kredilerde çiftçilere sağlanan finansmanın önemini vurgulayarak, "ELÜS piyasası ile çiftçilerimizin finansmana erişiminde önemli bir araç sunuyoruz. 2019'da faaliyete geçirdiğimiz ELÜS piyasası ile tarım ürünlerini temsil eden ELÜS'lerin ticaretini, ulusal çapta bir spot piyasada mümkün kıldık. Bu platform sayesinde güvenli ve şeffaf bir şekilde ticaret yapılan ELÜS piyasası, sadece 4 yılda kayıtlı yatırımcı sayısını 7 kat artırarak 220 bine, işlem hacmini ise faaliyete geçmesinden önceki 4 yıllık hacimle kıyasladığında 22 kat artırarak 175 milyar liraya çıkardı." ifadelerini kullandı.
ELÜS piyasasında işlem gören ürünlerin, lisanslı depolarda sağlıklı şekilde saklanmasının ve böylece ürün kayıplarının en düşük seviyeye indirilmesinin sağlandığına işaret eden Kırali, "Lisanslı depo kapasitesi, dördüncü faaliyet yılımız itibarıyla 2,5 kat artarak 10 milyon tona ulaşmıştır. Bu rakamın orta vadede 20 milyon tona çıkarılması hedeflenmektedir. Bu sayede ülkemiz hububat rekoltesinin yüzde 50'sine sağlıklı ve güvenli bir şekilde hizmet verilebilecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Kırali, işbirliğiyle çiftçilerin ELÜS teminatlı kredilere daha kolay erişim sağlamalarını hedeflediklerini belirterek, tarım ürünlerinin finansallaşmasına ve gıda arz güvenliğine de önemli ölçüde katkıda bulunarak tarım sektörünü daha güçlü kıldıklarını vurguladı.
- "Elektronik ürün senetlerine dayalı alternatif kredi çözümleri sunuyoruz"
Günal da lisanslı depoculuk sistemi ile TÜRİB kapsamında yapılan ELÜS işlemlerinin, tarım sektörüne sağladığı değerin yanı sıra sermaye piyasalarının gelişmesine de katkıda bulunması nedeniyle tarımın, sermaye piyasalarına açılan kapısı olarak değerlendirildiğini belirtti.
Sistemin, çiftçilere arz fazlası olduğu dönemlerde depolama imkanı ile fiyat dalgalanmalarından korunma sağladığına işaret eden Günal, şunları kaydetti:
"Biz de TÜRİB ile olan işbirliğimiz sayesinde tarımsal ürünlerin menkul kıymetleştirilmesi yoluyla üreticilere elektronik ürün senetlerine dayalı alternatif kredi çözümleri sunuyoruz. Halihazırdaki uygulamalarımız çerçevesinde müşterilerimiz, şubelerimize gitmeden, ELÜS hesap açımı ve ELÜS ihraç işlemlerini yapabilmekte, alım satım belgelerini alabilmekte, ürünlerin depodan fiziki teslim işlemlerini 7/24 internet ve mobil kanallarımızdan gerçekleştirebilmektedir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.