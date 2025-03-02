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Ekonomi

Tüketicilerin ürün ve hizmetlerle ilgili şikayetlerinin sayısı geçen yıl 136 bine yaklaştı

Ticaret Bakanlığı bünyesinde hizmet veren "Alo 175 Tüketici Danışma Hattı"na geçen yıl 135 bin 970 şikayet ulaştırılırken, bunların 40 bin 147'sini ayıplı mal ve hizmetlere yönelik şikayetler oluşturdu.

Arife Yıldız Ünal  | 02.03.2025 - Güncelleme : 02.03.2025
Tüketicilerin ürün ve hizmetlerle ilgili şikayetlerinin sayısı geçen yıl 136 bine yaklaştı

Ankara

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığından aldığı bilgiye göre, söz konusu tüketici danışma hattı, tüketicilerin karşılaştıkları sorunlar için çözüm önerileri sunmasının yanında uyuşmazlıklarının giderilmesi amacıyla başvuruların ilgili mercilere yönlendirilmesine olanak tanıyor.

Alo 175 Tüketici Danışma Hattı ile tüketiciler, satın aldıkları mal ve hizmetlere ilişkin yaşadığı sorunların yanı sıra insan sağlığı, can ve mal güvenliği açısından risk taşıyan ürünler hakkında da bilgi alıyor, yaşadıkları sorunları iletebiliyor. Bahse konu hatla bilinçli tüketici profili oluşturulması da hedefleniyor.

En çok çağrı temmuz ayında alındı

Tüketici Danışma Hattı'na geçen yıl 135 bin 970 şikayet ulaştırılırken, ayıplı mal ve hizmet şikayetleri 40 bin 147 (yüzde 46,83) ile ilk sırada yer aldı. Bunu 31 bin 648 (yüzde 18,35) ile mesafeli satış şikayetleri takip etti.

Bu konuları, 25 bin 523 iade-kapatılan-kapsam dışı-başka kurum ve birime giden şikayetler, 21 bin 345 ile ticari reklam ve ilanlar ve haksız ticari uygulamaları, 5 bin 163 garanti belgesi, 4 bin 60 abonelik/süreli yayın sözleşmeleri izledi.

Tüketici Danışma Hattı üzerinden geçen yıl 422 bin 784 çağrıya cevap verildi. Söz konusu yıl içinde en çok çağrı 41 bin 602 ile temmuz ayında alındı. Bunu 39 bin 810 ile mayıs, 35 bin 775 ile ağustos, 35 bin 646 ile aralık ayları izledi.

"Denetim çalışmaları sürdürülüyor"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakanlık olarak, piyasa koşullarında yaşanan değişiklikleri, ilgili sektörün genel özelliklerini, tüketim alışkanlıklarındaki değişimleri ve tüketicilerden aldıkları şikayet başvurularını dikkate alarak denetim çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Tüketicilerin korunmasına yönelik, aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar, piyasa gözetimi ve denetimi, tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerin denetimi, etiket ile kasa arasındaki fiyat farkı konularının üzerinde hassasiyetle durduklarını dile getiren Bolat, Bakanlığın, tüketicilerin korunmasına ilişkin mevzuatın uygulanmasındaki etkinliğin sağlanması amacıyla denetimler yaptığını ifade etti.

Bolat, mesafeli sözleşmeler başta olmak üzere abonelik sözleşmeleri, bankacılık hizmetleri, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler, ön ödemeli konut satışları, taksitle satış sözleşmeleri, devre tatil, paket tur, satış sonrası hizmetler ile fiyat etiketi gibi konuların yakından takip edildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'nı arayarak sorun ve şikayetlerini bildiren vatandaşlarımız, insan sağlığı, can ve mal güvenliği açısından risk taşıyan ürünler hakkında bilgi alabiliyor. Söz konusu numarayı arayan tüketiciler, ürün veya hizmetin adını, markasını, modelini, alışveriş tarihi ve yerini, ayrıca fahiş fiyat, ayıplı mal ya da hizmet eksikliği gibi sorunları detaylı şekilde belirtebiliyor. Biz de Bakanlık olarak vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için Tüketici Danışma Hattı'na gelen şikayetlerin gereğini yapıyoruz."

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne geçen yıl yapılan şikayet başvurularının konu ve sayı olarak dağılımı şöyle:

Şikayet KonusuBaşvuru sayısı
Ayıplı Mal ve Hizmetler40.147
Mesafeli Sözleşmeler31.648
Fiyat Etiketi944
Ticari Reklam ve İlanlar ve Haksız Ticari Uygulamalar21.345
Garanti Belgesi5.163
Diğer Birimler
(iade-kapatılan-kapsam dışı-başka kurum ve birime giden)		25.523
Abonelik / Süreli Yayın Sözleşmeleri4.060
Tüketici Hakem Heyetleri/TÜBİS3.257
İş Yeri Dışında / Piramit / Taksitli Satışlar799
Finansal mal ve hizmetler849
Devre Tatil840
Paket Tur Sözleşmeleri818
Ön Ödemeli Konut Satışı Sözleşmeleri103
Piyasa Gözetimi ve Denetimi121
Mevzuat - Haksız Sözleşme Şartları349
Diğer4
Toplam135.970
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