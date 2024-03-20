Dolar
32.38
Euro
35.15
Altın
2,156.34
ETH/USDT
3,230.00
BTC/USDT
63,292.00
BIST 100
8,965.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İstanbul Anadolu Yakası Sivil Toplum Kuruluşları ve Turizmciler Toplantısı’nda konuşuyor İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Fuar Merkezi'nde “Motobike İstanbul 2024” fuarında konuşuyor
logo
Ekonomi

Tüketici güven endeksi martta aylık bazda yüzde 0,02 artış gösterdi

Tüketici güven endeksi martta aylık bazda yüzde 0,02 artarak 79,4 oldu.

Mertkan Oruç  | 20.03.2024 - Güncelleme : 20.03.2024
Tüketici güven endeksi martta aylık bazda yüzde 0,02 artış gösterdi

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, martta, şubata kıyasla yüzde 0,02 arttı. Geçen ay 79,3 olan endeks, bu ay 79,4 oldu.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, şubatta 67,1 iken martta yüzde 0,7 azalışla 66,6'ya geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi şubatta 78,2 iken martta yüzde 0,9 artış göstererek 78,9 olarak tespit edildi.

Geçen ay 74,6 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, yüzde 0,4 yükselişle bu ay 74,9 olarak kayıtlara geçti.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise şubatta 97,5 iken martta yüzde 0,5 azalarak 97 oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bölücü terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-12" operasyonlarında 139 şüpheli yakalandı
Seçimler dijital tanıtım ve reklamcılık sektörüne hareketlilik getirdi
Bakan Göktaş'tan engelli kişinin sosyal medyadan "çay davetine" olumlu yanıt
Bursa'nın içme suyu barajlarının doluluğu rekor seviyeye ulaştı
İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı başvuruları başladı

Benzer haberler

Tüketici güven endeksi martta aylık bazda yüzde 0,02 artış gösterdi

Tüketici güven endeksi martta aylık bazda yüzde 0,02 artış gösterdi

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde mart ayında da kayak keyfi sürüyor

TCMB'nin mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı

Karla kaplanan Yapraklı Yaylası dron ile görüntülendi

Karla kaplanan Yapraklı Yaylası dron ile görüntülendi
Kar yağışı Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe'de kayak sezonunu uzattı

Kar yağışı Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe'de kayak sezonunu uzattı
Türkiye'den ihraç edilen kahveler 146 ülkede ağızları tatlandırdı

Türkiye'den ihraç edilen kahveler 146 ülkede ağızları tatlandırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet