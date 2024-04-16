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Ekonomi

ABD'de konut başlangıçları martta beklentilerin altında kaldı

ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı, martta yüzde 14,7 azalışla 1 milyon 321 bine geriledi ve beklentilerin altında kaldı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
ABD'de konut başlangıçları martta beklentilerin altında kaldı

New York

ABD Ticaret Bakanlığının mart ayına ilişkin konut başlangıç ve inşaat izni verilerine göre, yapımına başlanan yeni konut sayısı, martta bir önceki aya oranla yüzde 14,7 azalarak 1 milyon 321 bine gerilerken, bu 7 ayın en düşük seviyesi oldu.

Piyasa beklentileri, yapımına başlanan yeni konut sayısının bu dönemde 1 milyon 480 bin olması yönündeydi.

Yapımına başlanan yeni konut sayısı, şubatta aylık yüzde 12,7 artışla 1 milyon 549 bine çıkmıştı.

Konut başlangıç sayısı martta yıllık bazda da yüzde 4,3 düştü.

İnşaat izni 8 ayın en düşüğünde

Ülkede verilen inşaat izni sayısı da martta aylık bazda yüzde 4,3 azalarak 1 milyon 458 bine indi.

Piyasa beklentisi, mart ayında verilen inşaat izni sayısının 1 milyon 514 bin olacağı yönündeydi.

Martta 8 ayın en düşük seviyesine inen inşaat izni sayısı şubatta aylık yüzde 2,3 artışla 1 milyon 523 bin olmuştu.

Verilen inşaat izni sayısı martta yıllık bazda ise yüzde 1,5 yükseldi.

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