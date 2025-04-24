TÜİK, "Aktif Yaşlanma Endeksi, 2024" bültenini yarın yayımlayacak
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Aktif Yaşlanma Endeksi, 2024" haber bülteninin yarın saat 10.00'da yayımlanacağını bildirdi.
Ankara
Kurumun internet sitesinde yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, "Ulusal Veri Yayımlama Takvimi'nde yer almayan 'Aktif Yaşlanma Endeksi 2024' haber bülteni 25 Nisan 2025 tarihinde, saat 10.00'da yayımlanacaktır." ifadesi kullanıldı.
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