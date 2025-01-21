TÜİK, 2023'e ilişkin sanayi ve hizmet yatırım harcamaları verilerini 23 Ocak'ta yayımlayacak
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri Yatırım Harcamaları, 2023" isimli haber bültenini 23 Ocak'ta kamuoyu ile paylaşacak.
Ankara
Kurumun internet sitesinde yer alan açıklamada, Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri Araştırması (YSHİ) kapsamında yer alan yatırım harcamaları istatistiklerinin, girişimlerin idari kayıtları ve anket yoluyla elde edilen veriler kullanılarak hesaplandığı bildirildi.
Söz konusu çalışmanın 2009-2023 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlandığına işaret edilen açıklamada, "'Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri Yatırım Harcamaları, 2023' haber bülteni 23 Ocak'ta saat 10.00'da yayımlanacak." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.