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Ekonomi

TÜİK, 2023'e ilişkin sanayi ve hizmet yatırım harcamaları verilerini 23 Ocak'ta yayımlayacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri Yatırım Harcamaları, 2023" isimli haber bültenini 23 Ocak'ta kamuoyu ile paylaşacak.

Mert Davut  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
TÜİK, 2023'e ilişkin sanayi ve hizmet yatırım harcamaları verilerini 23 Ocak'ta yayımlayacak

Ankara

Kurumun internet sitesinde yer alan açıklamada, Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri Araştırması (YSHİ) kapsamında yer alan yatırım harcamaları istatistiklerinin, girişimlerin idari kayıtları ve anket yoluyla elde edilen veriler kullanılarak hesaplandığı bildirildi.

Söz konusu çalışmanın 2009-2023 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlandığına işaret edilen açıklamada, "'Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri Yatırım Harcamaları, 2023' haber bülteni 23 Ocak'ta saat 10.00'da yayımlanacak." ifadesi kullanıldı.

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