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Ekonomi

TÜİK, 2023 yılı "turizm uydu hesabı" istatistiklerini açıkladı

Türkiye'de turizm amaçlı toplam tüketim değeri 2023'te 2 trilyon 374 milyar 645 milyon 920 bin lira olarak belirlendi.

Mustafa Çalkaya  | 31.12.2024 - Güncelleme : 31.12.2024
TÜİK, 2023 yılı "turizm uydu hesabı" istatistiklerini açıkladı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, "Turizm Uydu Hesabı 2023" istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede turizm amaçlı toplam tüketim değeri geçen yıl 2 trilyon 374 milyar 645 milyon 920 bin lira oldu. Turizm amaçlı toplam tüketim değerinin toplam yurt içi arzdaki payı yüzde 3,7 olarak hesaplandı.

Türkiye'de doğrudan turizm amaçlı gayrisafi katma değer 2023'te 1 trilyon 117 milyar 479 milyon 795 bin lira olarak gerçekleşti. Doğrudan turizm amaçlı gayrisafi katma değerin toplam gayrisafi katma değer içindeki payı yüzde 4,7 oldu.

Seyahat acenteleri hizmetleri ve diğer rezervasyon hizmetlerinin tamamı turizm amaçlı yapıldı. Konaklama hizmetlerinin yüzde 98,8'i, yolcu taşımacılığı hizmetlerinin yüzde 59,3'ü, kültürel hizmetlerin yüzde 45,4'ü turizm amaçlı gerçekleştirildi.

Doğrudan turizm amaçlı istihdam edilen kişi sayısı 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 4,6 artarak 998 bin kişiye çıktı. Turizm sektöründeki istihdamın toplam istihdam içindeki payı yüzde 3,2 olarak hesaplandı.

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