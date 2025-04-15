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Ekonomi

TÜHİS, kamu işçilerinin çerçeve sözleşmesiyle ilgili yarın işçi tarafıyla görüşecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki görüşmede, kamu işverenini temsil eden TÜHİS'in ilk zam teklifini işçi tarafına sunması bekleniyor.

Özcan Yıldırım  | 15.04.2025 - Güncelleme : 15.04.2025
TÜHİS, kamu işçilerinin çerçeve sözleşmesiyle ilgili yarın işçi tarafıyla görüşecek

Ankara

Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde kamu işverenini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), yarın TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleriyle bir araya gelecek.

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Kara yolları, demir yolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak zam talebini 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunmasıyla başlayan görüşmeler kapsamında taraflar yarın saat 14.00'te ikinci kez bir araya gelecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki görüşmede, kamu işverenini temsil eden TÜHİS'in ilk zam teklifini işçi tarafına sunması bekleniyor.

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