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Ekonomi

TÜBİTAK'ın "Tarımsal Araştırmalar Çağrısı"na araştırmacılar yoğun ilgi gösterdi

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) iş birliğiyle açtıkları "Tarımsal Araştırmalar Çağrısı"na yoğun ilgi gösterildiğini bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 09.10.2022
TÜBİTAK'ın "Tarımsal Araştırmalar Çağrısı"na araştırmacılar yoğun ilgi gösterdi

Ankara

TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, TAGEM ortaklığında açılan çağrının Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu gıda, tarım ve hayvancılık alanında belirlenen, toplam 16 ana başlık altında 129 alt başlığı bulunuyor.

Çağrı, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığınca (ARDEB) Türkiye'de tarımsal AR-GE ve yenilik ekosistemine sunulan imkanların çıktı odaklı ve bütüncül yönetilmesi amacıyla açıldı.

1003-Tarımsal Araştırmalar Çağrısı kapsamında, 161 farklı kuruluştan toplam 1796 araştırmacının yer aldığı 420 ana ve alt proje başvurusu yapıldı. Başvurularda 78 üniversite, 6 araştırma enstitüsü, 33 özel kuruluş, TAGEM'e bağlı 44 farklı enstitüyle bir araya gelerek tarım alanındaki proje fikirlerini TÜBİTAK'a sundu. Sunulan proje önerileri, 362 farklı faaliyet alanını içeriyor.

1005-Tarımsal Araştırmalar Çağrısı'na ise 491 araştırmacı, 67 farklı üniversite, 35 TAGEM enstitüsü ve özel kuruluşlarla iş birliği halinde 216 farklı faaliyet alanında TÜBİTAK'a başvurdu.

"Çağrıya gelen yoğun ilgi bizi memnun etti"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Pandemi sonrası tasarlanan yeni dünyada normalleşmenin yeşil ve dijital olmasının planlandığı günümüzde biz de TÜBİTAK olarak bu konularda AR-GE ve yenilik ekosistemimizi güçlendirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

İklim değişiklikleri, nüfus artışı ve gıda arz güvenliğinde yaşanılan güçlüklerin de tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu hatırlattığını vurgulayan Mandal, şunları kaydetti:

"Bu noktada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığımızın öncülüğünde Kurumumuzun TAGEM ile iş birliği ile açtığımız Tarımsal Araştırmalar Çağrısı'na gelen yoğun ilgi bizi memnun etti. Önemli güçlük alanlarında çözüm oluşturulması amacıyla farklı disiplinlerden bir araya gelerek araştırmacılarımızın çağrıya olan ilgisi aslında aynı zamanda üniversite, sanayi ve kamunun birlikte hareket ettiğinin ve ekosistemimizin birlikte geliştirme odaklı iş birliğinin en somut göstergesidir."

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