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Ekonomi

TSB Başkanı Gülen: "Reasürans kapasitemizi artırmak için yeni bir hikaye yazmalıyız"

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, "Şu anda en önemli konumuz afetler ve olası Marmara depremi. Bu durumla ilgili olarak oluşabilecek riskin dünyaya transfer edilmesi. Bu da reasürans yöntemiyle oluyor." dedi.

Mehmet Kadir Kılınç  | 26.09.2023 - Güncelleme : 26.09.2023
TSB Başkanı Gülen: "Reasürans kapasitemizi artırmak için yeni bir hikaye yazmalıyız"

İstanbul

AA muhabirine "Sigorta Haftası" nedeniyle açıklamada bulunan Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, göreve başladığı gün itibarıyla Türkiye Sigorta Birliği'nin amacı ve çalışma şeklini belirlemek üzerine çalışmalar yaptığını, bunu yaparken TSB'nin akılcı olarak nasıl algılandığına dair analizler yaptıklarını söyledi.

Sektör paydaşlarının TSB'yi nasıl gördüklerini, nasıl olması gerektiğine dair fikirlerini anladıktan sonra gerekli aksiyonları alacaklarını belirten Gülen, düzeltmeleri gereken noktalarda hızlı aksiyon alacaklarını, iş planlarını yaparak ilerleyeceklerini kaydetti.

"Bizim reasürans dünyasına derdimizi iyi anlatmamız lazım"

Gülen, sigorta sektörünün hali hazırda bazı problemleri olsa da en önemli konunun "Afet Yönetimi" olduğunu aktararak, "Şu anda en önemli konumuz afetler ve olası Marmara depremi. Bu durumla ilgili olarak oluşabilecek riskin dünyaya transfer edilmesi. Bu da reasürans yöntemiyle oluyor. Bizim reasürans dünyasına derdimizi iyi anlatmamız lazım. Birinci işimiz bu. Türkiye burada doğru adımları atıyor, doğru işler yapıyor. Reasürans kapasitemizi artırmak için yeni bir hikaye yazmalıyız. Fiyatlarımızın çok pahalanmasına müsaade etmeden bu işi yapalım." şeklinde konuştu.

Başka bir önemli konunun Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) olduğuna dikkati çeken Gülen, "Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi Orta Vadeli Plan'da mevcut. Bu çünkü çok önemli. Bu konu hakkında önemli gelişmeler olacak. Hükümet ve regülatör destekliyor. Ama artık bunu hayata geçirmek çok önemli. Karar alıcılar ile son derece iyi çalışıyoruz. Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası'nın olduğu dünya modelleri incelendi. Onlara baktık. En doğru modelin Türkiye için hangisi olacağının seçimi yapıldı. Bunun bir mevzuat süreci var, meclisten geçmesi gerekiyor ama rotasında gidiyor. Yani rotadan çıkmış bir durum yok." ifadelerini kullandı.

Gülen, trafik sigortasının sigorta sektöründe önemli sorun olduğuna işaret ederek, "Hala en iyi düzen fiyatın piyasa tarafından belirlenmesi. Arz ve talebin kendi oluşturduğu fiyata, serbest tarifeye geçmemiz lazım. Bu konuda SEDDK başkanımızın ayırdığı 'Yüksek Riskli Sigorta Havuzu' diye bir grup var. Onu çözüp kenara koyduktan sonra geri kalan bloğu ki çok büyük bir blok. Yani 27 milyon sigortalı varsa 20-30 bin kişilik bir kümeyi konuşuyoruz. Yani onları böyle cımbızla seçip kenara ayırıp başka bir şekilde yönetirsek geri kalanı serbest tarife getireceğiz. Ben burada çok ümitliyim, başkanımla da konuştum. Bu yıl bitmeden serbest tarifenin geleceğine dair inancım var." dedi.

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