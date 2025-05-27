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Ekonomi

Trump'ın medya şirketi Bitcoin'e yatırım için 2,5 milyar dolar toplayacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya şirketi, Bitcoin hazinesi oluşturmak üzere yaklaşık 2,5 milyar dolar toplayacağını bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 27.05.2025 - Güncelleme : 27.05.2025
Trump'ın medya şirketi Bitcoin'e yatırım için 2,5 milyar dolar toplayacak

New York

Sosyal medya platformu Truth Social, yayın platformu Truth+ ve FinTech markası Truth.Fi'nin çatı şirketi "Trump Media and Technology Group" konuya dair açıklama yaptı.

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Açıklamada, yaklaşık 50 kurumsal yatırımcıyla abonelik anlaşmaları imzalandığı belirtilerek, bu anlaşmalar kapsamında şirketin yaklaşık 1,5 milyar dolarlık hisse senedi ve 1 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvil satarak yaklaşık 2,5 milyar dolarlık fon elde edeceği kaydedildi.

Şirketin elde ettiği geliri bir Bitcoin hazinesi oluşturmak için kullanmayı planladığı aktarılan açıklamada, bu hamlenin halka açık şirketler arasında en büyük Bitcoin hazinesi anlaşmalarından biri olduğu vurgulandı.

Açıklamada, 29 Mayıs'ta tamamlanması beklenen bu sermeye arzının, Bitcoin'i şirketin bilançosuna mevcut nakit ve nakit benzerleri ile ilk çeyrek sonu itibarıyla toplam 759 milyon dolar olan kısa vadeli yatırımların yanına yerleştireceği belirtildi.

Trump Media Üst Yöneticisi (CEO) Devin Nunes, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bitcoin'i finansal özgürlüğün zirve aracı olarak görüyoruz ve şimdi Trump Media, kripto para birimini varlıklarımızın önemli bir parçası olarak tutacak." ifadelerini kullandı.

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