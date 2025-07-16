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Ekonomi

Trendyol Grubu, Baykar, ADQ ve Ant International arasında stratejik işbirliği

Trendyol, Baykar, ADQ ve Ant International, Türkiye pazarına yönelik yeni nesil bir finansal teknoloji platformu kurmak amacıyla mutabakat zaptı (MoU) imzaladı.

Enes Ege  | 16.07.2025 - Güncelleme : 16.07.2025
Trendyol Grubu, Baykar, ADQ ve Ant International arasında stratejik işbirliği

İstanbul

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, e-ticaret platformu Trendyol, insansız hava aracı üreticisi Baykar, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yatırım fonu ADQ, küresel dijital ödeme sistemleri ve finansal teknoloji sağlayıcılarından Ant International, stratejik işbirliğine imza attı.

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Taraflar, Türkiye'de yeni finansal teknoloji platformu oluşturmak amacıyla MoU imzaladı. İmza törenine, Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Trendyol Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Erdem İnan, Baykar CEO'su Haluk Bayraktar, Alibaba Grubu Başkanı Michael Evans, ADQ Grup İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mansour AlMulla ve Ant International Finans Direktörü (CFO) Yi Zhou katıldı.

Stratejik işbirliği kapsamında e-ticaret, finansal teknolojiler, geleneksel ve dijital bankacılık, siber güvenlik ve yapay zeka gibi alanlardaki farklı uzmanlıkların bir araya gelmesiyle, perakende ve KOBİ finansmanından mevduat ve yatırım ürünlerine, dijital ödeme sistemlerinden sigorta işlemlerine kadar geniş bir yelpazede entegre finansal hizmetler sunacak bir platform geliştirilecek.

Türkiye'de geliştirilecek yapay zeka ve finansal teknolojilerin entegre edilmesiyle kurulacak bu yeni girişimle, bireylerin ve küçük işletmelerin finansmana erişim süreçleri kolaylaştırılacak. Platformun, resmi kurumların onaylarının ardından gelecek aylar içinde hayata geçmesi planlanıyor.

"Örnek bir model oluşturacağına inanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Çağlayan Çetin, bu işbirliğinin Türkiye ekonomisinin dijital dönüşümünü hızlandıracağına ve teknoloji tabanlı finansal çözümler alanında örnek bir model oluşturacağına inandıklarını belirtti.

Çetin, "Güçlü data analizi yetkinliklerimizle, başta 250 bin satıcımız olmak üzere şirketlerin e-ticaret ve e-ihracat potansiyellerini güçlendirmek için finansal hizmetleri daha erişilebilir hale getirmeyi, ülke ekonomisine sürdürülebilir ve kalıcı katkılar sağlamayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Haluk Bayraktar da şirketlerinin dünya standartlarındaki yapay zeka ve siber güvenlik yetkinliğiyle, Trendyol'un e-ticaret deneyimi ve Ant'ın fintek konusundaki küresel birikimini birleştirerek, finansal teknolojiler alanına katma değer sağlamak amacıyla bu işbirliğinin paydaşı olduklarını aktardı.

Yapay zekanın sektörler arasında köprü görevi gördüğünü ve farklı alanları ortak bir zeminde buluşturduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu ortaklıkla, Baykar'ın yapay zeka çözümleri ve güçlü altyapısını, Trendyol'un geniş kullanıcı tabanı ve finansal teknolojilerdeki deneyimiyle birleştiriyoruz. Amacımız, daha hızlı, güvenilir ve herkes için erişilebilir çözümler geliştirmek. Risk yönetimi ve güvenlik konularında yüksek standartları esas alarak, tamamen yerli bir finansal teknoloji altyapısı oluşturacağız. Bu önemli adımın, Milli Teknoloji Hamlesi'ne güç katmasını diliyorum. Katkı sunan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum."

Michael Evans ise Türkiye'ye duydukları güvenin ispatı niteliğindeki bu stratejik işbirliğiyle, Türkiye'ye çok değerli bir yatırım ve yenilikçi bir finansal teknoloji platformu kazandırılacağını dile getirdi.

Evans, "Türkiye'deki bireysel ve kurumsal müşterilerin erişeceği yenilikçi, güvenilir ve erişilebilir dijital finansal hizmetlerin, yalnızca kullanıcıların günlük hayatına değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine ve finansal ekosistemin gelişimine önemli ölçüde değer katacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mansour AlMulla da Türkiye'nin dinamik ekonomisinin ve büyüyen dijital ortamının, tüm sektörler için önemli fırsatlar sunmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Bu işbirliği, birbirini tamamlayan yetkinliklere sahip güçlü ortakları bir araya getirerek Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak yenilikçi finansal çözümleri geliştirme yönündeki ortak amacı yansıtıyor." görüşünü paylaştı.

Yi Zhou ise Türkiye'nin genç ve dijitalleşme odaklı nüfusu ve gelişmiş e-ticaret sektörüyle küresel dijital ekosistemleri için çok değerli bir yere sahip olduğuna değinerek, "Benzer bakış açısına sahip ortaklarla, yapay zeka ve blockchain başta olmak üzere en son teknolojilerimizle bu dinamik dijital ekonomiye yönelik kapsayıcı dijital finansal çözümler geliştireceğimiz için heyecan duyuyoruz." ifadesine yer verdi.

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