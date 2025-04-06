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Ekonomi

Trakya yılın ilk çeyreğini 516,9 milyon dolarlık ihracatla kapattı

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan bu yılın ilk çeyreğinde 516 milyon 916 bin 120 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Ufuk Ertop  | 06.04.2025 - Güncelleme : 06.04.2025
Trakya yılın ilk çeyreğini 516,9 milyon dolarlık ihracatla kapattı

Kırklareli

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, bu yılın ilk çeyreğinde Trakya'dan en çok ihracat, deniz ve kara yolu ulaşımı açısından avantajlı konumda bulunan ve sanayisi gelişmiş olan Tekirdağ'dan yapıldı.

İstanbul'a yakın bir kent olan Tekirdağ'dan ocak-mart döneminde 455 milyon 668 bin 980 dolarlık ürün yurt dışına gönderildi.

Bölgenin diğer illerinden Kırklareli 37 milyon 676 bin 520 dolar ile ikinci, Edirne ise 23 milyon 570 bin 620 dolar ile üçüncü sırada yer aldı.

Demir ve demir dışı metaller sektörü ihracatta ilk sırada yer aldı

Bölgenin ihracat lideri konumundaki Tekirdağ'dan en çok ürün ihraç eden sektör, demir ve demir dışı metaller sektörü oldu. Bu sektörü kimyevi maddeler ve mamulleri, elektrik ve elektronik ürünleri takip etti.

Kırklareli ve Edirne'den ise en çok ihraç edilen ürün grubu ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri oldu.

Bölgeden en çok ihracat Almanya ve Bosna Hersek'e yapıldı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan ocak-mart döneminde 2024 yılında 541 milyon 799 bin 400, 2023'te 526 milyon 857 bin 500, 2022'de 450 milyon 81 bin 710, 2021'de 331 milyon 919 bin 660, 2020'de ise 297 milyon 793 bin 70 dolar ihracat yapılmıştı.

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