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Ekonomi

Trafik sigortasında temmuz ayı azami prim artış oranı yüzde 3,5 oldu

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortasında temmuz ayında uygulanacak azami prim artışını yüzde 3,5 olarak belirledi.

Serap Doğan  | 08.06.2024 - Güncelleme : 08.06.2024
Trafik sigortasında temmuz ayı azami prim artış oranı yüzde 3,5 oldu

İstanbul

SEDDK, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (zorunlu trafik sigortası) primlerinin artış oranını açıkladığı genelgeyi yayımladı.

Genelgede, "Madde 1-14/07/2007 tarih 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında tarife uygulama esasları hakkında yönetmeliğin geçici 11. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 2024 yılı haziran ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan azami primler, 2024 yılı temmuz ayı için yüzde 3,5 artırılarak uygulanır" ifadesine yer verildi.

Genelgeye göre uygulama 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.

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