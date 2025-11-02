Dolar
42.06
Euro
48.51
Altın
4,002.71
ETH/USDT
3,861.70
BTC/USDT
110,423.00
BIST 100
10,971.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, Teknoloji

Trabzon hurmasını kendi tasarladığı aletlerle kurutup gelirini katladı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde üretici Sabri Özkan, bahçesinde yetiştirdiği Trabzon hurmalarını kendi tasarladığı aletle kurutup satarak daha fazla kazanç sağlıyor.

Ercan Özçetin  | 02.11.2025 - Güncelleme : 02.11.2025
Trabzon hurmasını kendi tasarladığı aletlerle kurutup gelirini katladı Fotoğraf: Ercan Özçetin/AA

Çanakkale

Özkan, Türkiye'de daha çok Karadeniz, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde yetişen Trabzon hurmasını 8 yıl önce Lapseki'deki 4,5 dönümlük arazisine 100 fidan dikerek yetiştirmeye başladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Halk arasında "cennet meyvesi", "Japon elması" veya "ballı hurma" olarak da bilinen, ana vatanı Çin ve Japonya olan, Türkiye'ye ilk kez Trabzon üzerinden giriş yaptığı için bu adla anılan meyvenin taze olarak satışından istediği geliri elde edemeyen Özkan, 4 yıl önce bu meyveyi kurutup satmak istedi.

İlk yıl meyvenin kabuklarını elleriyle tek tek soyan Özkan, daha sonra bu işlem için kendi tasarladığı makineyle işleme kapasitesini saatte 100 kilograma çıkardı.

Hasat sonrası 40-45 gün süren soyma, kurutma ve paketleme işlemlerinin ardından ürünlerini satışa sunan Özkan, bu yöntemle tazesine göre 2 kat daha fazla kar elde ediyor.

"Bahçeme de ayrı bir yer daha yaparak daha fazla ürün işlemek istiyorum"

Özkan, AA muhabirine, 4 yıldır hurma kuruttuğunu ve üretim miktarını her yıl katlayarak artırdığını söyledi.

Yıllarca yaptığı hurma yetiştiriciliğinin ardından bu meyveyi kurutmayı denemek istediğini anlatan Özkan, "Başlamadan önce tereddüt ettim. İlk önce ailem için yaptım ve çok hoşumuza gitti. İkinci yıl 500 kilogram, üçüncü yıl 1 ton kadar yaptım. Bu yıl 2 ton kadar ürün işledim." dedi.

Özkan, Trabzon hurmasının yetiştirilmesi zor bir ürün olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu yıl meyve bahçemdeki taze Trabzon hurmasının 1 kilogramını 50 liradan satıyorum. 4-5 kilogram Trabzon hurması işlendiğinde (kurutulduğunda) ağırlığı 1 kilograma düşüyor ancak 500 liradan satışa sunuyorum. Allah bereket versin. Evimin balkonu üç ton kadar ürün alıyor. Bahçeme de ayrı bir yer daha yaparak daha fazla ürün işlemek istiyorum. Paketleme işlemine başladığımızda en fazla dikkat ettiğimiz şey ise hijyen. Çok dikkatli bir şekilde paketleme işini yapıyoruz."

Özkan, kimi zaman pazarda kimi zaman da elden perakende olarak yürüttüğü satışlarını büyüterek, toptan satış yapmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Gazze konulu toplantıya ev sahipliği yapacak
Türksat 6A üzerinden Sri Lanka'da yayın yapılması için kapasite sözleşmesi imzalandı
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 11 suçlu Türkiye'ye iade edildi
İsrail saldırısında bacağını kaybeden TRT Arabi kameramanı: İsrail bizi sessizce öldürmek istedi ama başaramadı
MİT, hakkında romanlar yazılıp filmler çekilen "İngiliz Kemal"e ilişkin belge paylaştı

Benzer haberler

Trabzon hurmasını kendi tasarladığı aletlerle kurutup gelirini katladı

Trabzon hurmasını kendi tasarladığı aletlerle kurutup gelirini katladı

"Nusret- 2025 Davet Tatbikatı" kapsamında Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri gerçekleştirildi

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Nusret-2025 Davet Tatbikatı'nın seyir faaliyetleri sürüyor

Nusret-2025 Davet Tatbikatı'nın seyir faaliyetleri sürüyor
Gökçeada'da kuvvetli sağanak sonrası su kesintisi yaşanıyor

Gökçeada'da kuvvetli sağanak sonrası su kesintisi yaşanıyor
Nusret-2025 Davet Tatbikatı'nda savunma sanayi firmaları sunum yaptı

Nusret-2025 Davet Tatbikatı'nda savunma sanayi firmaları sunum yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet