Dolar
26.92
Euro
28.94
Altın
1,909.84
ETH/USDT
1,582.60
BTC/USDT
25,907.00
BIST 100
8,159.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TPAO'nun petrol arama ruhsatı 2 yıl uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Şırnak'ta 15 bin 346 hektarlık alanı kapsayan petrol arama ruhsatının süresi 2 yıl uzatıldı.

Duygu Alhan  | 13.09.2023 - Güncelleme : 13.09.2023
TPAO'nun petrol arama ruhsatı 2 yıl uzatıldı

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre TPAO, Şırnak ilinde 15 bin 346 hektarlık alanı kapsayan ve uzatım süresi 8 Şubat 2023 itibarıyla sona eren petrol arama ruhsat süresinin uzatılması için başvurdu.

Söz konusu petrol arama ruhsatının 8 Şubat 2025'e kadar 2 yıl uzatılmasına karar verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konya'da iki kamyon ve bir otomobilin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Tatar, e-Devlet Kapısı'nın KKTC'de de hayata geçmesini umduklarını söyledi
Eğitimlerini tamamlayan 1363 çarşı ve mahalle bekçisi mezun oldu
Bakan Özhaseki: Sıfır Atık, sadece bir çevre hareketi ve döngüsel ekonomi modeli olmanın çok ötesinde bir ilke
Dışişleri Bakanı Fidan, Avustralyalı mevkidaşı Wong ile görüştü

Benzer haberler

TPAO'nun petrol arama ruhsatı 2 yıl uzatıldı

TPAO'nun petrol arama ruhsatı 2 yıl uzatıldı

6 üniversiteye 70 akademisyen alınacak

EPDK 17 şirkete lisans verdi

Kurtuluş Savaşı'na katılan 4 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

Kurtuluş Savaşı'na katılan 4 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet