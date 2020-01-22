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Ekonomi

Toyota'dan 'araç geri çağırma' haberlerine ilişkin açıklama

Toyota, bugün bazı yayın organlarında yer alan "Toyota 3,4 milyon aracını geri çağırıyor" başlıklı haberlere ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu haberin Türkiye ve Avrupa'daki araçları kapsamadığını bildirdi.

Uğur Aslanhan   | 22.01.2020
Toyota'dan 'araç geri çağırma' haberlerine ilişkin açıklama

İstanbul

Toyota'dan yapılan açıklamada, "Bugün bazı haber ajansları tarafından servis edilen 'Toyota 3,4 milyon aracını geri çağırıyor' başlıklı haber Türkiye ve Avrupa'daki araçları kapsamamaktadır. Toyota, müşteri ve insan odaklı yaklaşımını her zaman göstermekte ve en küçük olası bir sorunu önceden önleme çabası içinde tüm imkanlarını hiçbir ticari kaygı taşımadan sonuna kadar kullanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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