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Ekonomi

Toyota, parça tedarikçisinin fabrikasındaki patlama sonrası üretime kısmen döndü

Toyota Motor, parça tedarikçisi Chuo Spring Co'nun fabrikasında yaşanan patlama sonrası geçici olarak durdurduğu üretimi kısmen başlattı.

Ahmet Furkan Mercan  | 23.10.2023 - Güncelleme : 23.10.2023
Toyota, parça tedarikçisinin fabrikasındaki patlama sonrası üretime kısmen döndü

Tokyo

Toyota'nın parça tedarikçilerinden, Aiçi eyaletindeki Chuo Spring Co'ya ait fabrikadaki patlama, Japon üreticinin üretimini olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

16 Ekim'deki patlamanın, Chuo Spring Co tesisindeki kurutma fırınlarına verdiği hasar sonrasında, Toyota'ya parça tedarikindeki aksaklık kısmen düzeldi.

Chuo Spring Co. açıklamasında, Toyota'ya parça tedarikine yeniden başladıklarını bildirdi.

Toyota'dan yapılan açıklamada da tedarikin düzelmesi sonrası, Japonya geneli 4 fabrikada 5 üretim hattında yeniden üretime başlandığı belirtildi.

Japon otomobil üreticisi, patlama sonrası yaşanan parça tedarik sıkıntısı nedeniyle Japonya'da 8 fabrikasındaki 13 üretim hattını geçici olarak durdurmuştu.

Olumsuz etkilenen üretim hatlarının Toyota'nın Land Cruiser ve RAV4 modellerine ait olduğu bildirilmişti.

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