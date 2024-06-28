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Milli futbolcular Kenan Yıldız ve Salih Özcan takımın kamp yaptığı Barsinghausen’de basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
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Ekonomi

Toprak Mahsulleri Ofisi, bu sezon üreticilerden 1 milyon tonun üzerinde buğday ve arpa aldı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, 14 Mayıs'tan bugüne kadar üreticilerden 1 milyon tonun üzerinde buğday ve arpa alındığını bildirdi.

Zeynep Duyar  | 28.06.2024 - Güncelleme : 28.06.2024
Toprak Mahsulleri Ofisi, bu sezon üreticilerden 1 milyon tonun üzerinde buğday ve arpa aldı

Ankara

TMO'nun sosyal medya hesabından, hububat alımlarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Bu yıla ilişkin Hububat Alım Kampanyası'nın 14 Mayıs'ta başladığının anımsatıldığı açıklamada, şunları kaydedildi:

"Ülke genelindeki iş yerlerimiz ve protokol imzalanan lisanslı depolar olmak üzere 600'ün üzerindeki alım noktasında hububat alım faaliyetimiz yoğun şekilde yürütülmektedir. Bu kapsamda üreticilerimizden bugüne kadar 1 milyon tonun üzerinde buğday ve arpa alımı gerçekleştirilmiştir. Geçen alım döneminde 13,1 milyon ton ürün alarak tarihinin en yüksek alım miktarına ulaşan Kurumumuz bu yıl da 13 milyon ton alım yapacak şekilde hazırlıklarını tamamlamıştır. Üreticilerimizin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı buğday ve arpalarının tamamı satın alınacaktır. Ürün bedellerinin ödenmesine periyodik olarak devam edilecek olup alım faaliyetlerimiz yoğun şekilde sürdürülecektir.

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