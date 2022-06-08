Dolar
17.09
Euro
18.27
Altın
1,850.80
ETH/USDT
1,807.50
BTC/USDT
30,535.00
BIST 100
2,671.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, ‘’Uzlaştırma Ödül Töreni ve Sempozyumu'’nda konuşuyor İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşuyor
logo
Ekonomi

Toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar, açık artırmayla satılacak

Başkentte otobüs, Ankaray ve Metro araçları ile istasyonlarında unutulan eşyalar, 25 Haziran cumartesi günü açık artırma usulüyle satışa çıkarılacak.

Harun Kutbe   | 08.06.2022
Toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar, açık artırmayla satılacak

Ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2018-2020'de EGO otobüsleri ile Ankaray ve Metro'da bulunan, sahibi çıkmayan kayıp eşyalar, yasal sürenin tamamlanmasının ardından 25 Haziran cumartesi günü saat 10.00'da açık artırma yöntemiyle satılacak.

Sahibine ulaşılamayan elektronik eşyalardan giysiye kadar binlerce eşyanın satışı, EGO Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Binası A Blok giriş katında yapılacak.

Açık artırma ABB TV, Youtube Kanalı ve Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeminli mali müşavirlik sınavları 20-29 Ağustos'ta Ankara'da yapılacak
Türkiye ve dünya gündemi
Erzincan'da 81 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı
3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları belli oldu

Benzer haberler

Toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar, açık artırmayla satılacak

Toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar, açık artırmayla satılacak