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Ekonomi

Toplanan inek sütü miktarı ağustosta yıllık bazda yüzde 13,5 arttı

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,5 artışla 934 bin 396 tona çıktı.

Mertkan Oruç  | 14.10.2024 - Güncelleme : 14.10.2024
Toplanan inek sütü miktarı ağustosta yıllık bazda yüzde 13,5 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, ağustosta yıllık bazda yüzde 13,5 artarak 934 bin 396 tona ulaştı. Ocak-ağustos döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 artışla 7 milyon 570 bin 184 ton oldu.

Süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 artarak 124 bin 876 ton olarak gerçekleşti. Ocak-ağustos döneminde de içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 3,5 artışla 1 milyon 8 bin 712 tona çıktı.

Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre ticari süt işletmelerince yapılan yoğurt üretimi yüzde 0,6 azalarak 124 bin 316 tona inerken, ocak-ağustos döneminde yıllık bazda yüzde 8 artışla 873 bin 808 tona ulaştı.

İnek peyniri üretimi ağustosta yıllık yüzde 8,7 artarak 69 bin 39 ton, ocak-ağustos döneminde de yüzde 5,5 yükselişle 540 bin 873 ton oldu.

Ağustosta ayran üretimi yüzde 10,5 artarak 86 bin 494 ton, tereyağı üretimi yüzde 20,2 artışla 7 bin 496 ton olarak kayıtlara geçti. Ocak-ağustos döneminde ayran üretimi yüzde 13,5 artarak 612 bin 132 tona çıkarken, tereyağı üretimi yüzde 11,7 artışla 67 bin 386 tona ulaştı.

Temmuzda 938 bin 573 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, ağustosta yüzde 0,4 azalarak 934 bin 396 tona geriledi.

Aynı dönemde 106 bin 696 ton olan içme sütü üretimi de ağustosta yüzde 17 artarak 124 bin 876 tona yükseldi.

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