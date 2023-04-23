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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar birliği bayramlaşma programında konuşuyor.
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Ekonomi

TOKİ'den İstanbul'da inşa edilecek sosyal konutlara ilişkin açıklama

TOKİ, Tuzla'da planlanan 100 bin sosyal konutun tamamı buraya yerleşemediği için MSB'ye tahsisli Maltepe Nurettin Baransel Kışlası Atışokulu mevkisi ile Tuzla Jandarma Komando Birliği'nin bulunduğu alanın ilave alan olarak belirlendiğini bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 23.04.2023 - Güncelleme : 23.04.2023
TOKİ'den İstanbul'da inşa edilecek sosyal konutlara ilişkin açıklama

Ankara

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülke genelinde dar gelirli vatandaşlara yönelik 100 bin sosyal konut kampanyası kapsamında İstanbul Anadolu yakasında 5 bin 750 konut planlandığı anımsatıldı.

Proje için Tuzla ilçesi Aydınlı mahallesinde TOKİ mülkiyetlerinin de bulunduğu bölgede proje alanının tespit edildiği ve kura ile 5 bin 750 hak sahibinin belirlendiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımıza bir an evvel konut arzının yapılabilmesi için Aydınlı bölgesinde planlama çalışmalarına başlanmış ancak yapılan planlar neticesinde konutların tamamı bu alana yerleşemediği için Milli Savunma Bakanlığına tahsisli Maltepe Nurettin Baransel Kışlası Atışokulu mevkisi ve Tuzla Jandarma Komando Birliği'nin bulunduğu alan ilave proje alanı olarak belirlenmiştir. Yapılan imar planı ve imar uygulamasına gelen itirazlar neticesinde konut alanları oluşturulmuş ve mevcut askeri birliklerin saha dışına alınarak proje alanının uygulamaya hazır hale getirilmesini müteakip 5 bin 750 konutun, 3 bin 77 konutunda inşaatlarımıza başlanılmış olup inşaatlar hızla ilerlemektedir. Kalan konutların da yer alacağı alanlarda mülkiyet ve plan sorunlarından arındırılarak ve üzerindeki mevcut işgalli yapılar yıkılmak suretiyle yapım aşamasına geçilmiştir.

Söz konusu alanlarda yaşanan mülkiyet ve planlama sorunlarından dolayı yaşanan gecikmelerden kaynaklı maliyet artışları konut fiyatlarına yansıtılmayacak ve vatandaşlarımız mağdur edilmeyecektir."

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