TOBB'un nisanda onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı yıllık yüzde 11,7 arttı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından nisanda onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı, yıllık bazda yüzde 11,7 artarak 4 bin 52'ye yükseldi.
Ankara
TOBB, nisan ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı.
Buna göre, nisanda onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,7 artışla 4 bin 52 oldu.
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TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının sayısı, Nisan 2024'te 95 bin 530 iken, geçen ay yüzde 1,8 azalışla 93 bin 824'e geriledi.
Çalışan sayısı, nisanda, marta göre yüzde 4,6 düşerek 2 milyon 775 bin 783 olarak hesaplandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.