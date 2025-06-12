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Ekonomi

TOBB'dan "Sanayi Kapasite Raporları" bültenlerine ilişkin açıklama

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), sistemlerinde yaşanan teknik hata sebebiyle "TOBB Sanayi Kapasite Raporları" bültenlerinde eksiklik ve yanlışlık olduğunu belirterek, en kısa süre içinde güncellenen verilerin yayımlanacağını bildirdi.

Zeynep Duyar  | 12.06.2025 - Güncelleme : 12.06.2025
TOBB'dan "Sanayi Kapasite Raporları" bültenlerine ilişkin açıklama

Ankara

TOBB'dan yapılan açıklamada, hatalı "TOBB Sanayi Kapasite Raporları" bültenlerinin Birliğin internet sitesinden kaldırıldığı vurgulandı.

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Sistemsel hataya dikkati çekilen açıklamada, "Sistemde yaşanan teknik hata sebebiyle TOBB Sanayi Kapasite Raporları bültenlerinde eksiklik ve yanlışlık olmuştur. En kısa süre içerisinde güncellenen veriler ve bültenler tekrar yayımlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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