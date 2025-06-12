TOBB'dan "Sanayi Kapasite Raporları" bültenlerine ilişkin açıklama
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), sistemlerinde yaşanan teknik hata sebebiyle "TOBB Sanayi Kapasite Raporları" bültenlerinde eksiklik ve yanlışlık olduğunu belirterek, en kısa süre içinde güncellenen verilerin yayımlanacağını bildirdi.
Ankara
TOBB'dan yapılan açıklamada, hatalı "TOBB Sanayi Kapasite Raporları" bültenlerinin Birliğin internet sitesinden kaldırıldığı vurgulandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Sistemsel hataya dikkati çekilen açıklamada, "Sistemde yaşanan teknik hata sebebiyle TOBB Sanayi Kapasite Raporları bültenlerinde eksiklik ve yanlışlık olmuştur. En kısa süre içerisinde güncellenen veriler ve bültenler tekrar yayımlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.