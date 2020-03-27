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Ekonomi

TOBB, üyelerinin aidat ödemelerini ekim ayına erteledi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), üye firmaların oda ve borsalara haziran ayı sonuna kadar ödemesi gereken aidatları ekim ayına erteledi.

Merve Özlem Çakır   | 27.03.2020
TOBB, üyelerinin aidat ödemelerini ekim ayına erteledi

Ankara

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Birlik, firmaların mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla bazı kararlar aldı.

Bu kapsamda, üye firmaların oda ve borsalara haziran ayı sonuna kadar ödeyeceği yıllık üyelik ve munzam aidat hiçbir gecikme zammı ve faizi olmaksızın ekim ayına ertelendi.

Konuya ilişkin yazı, 81 ildeki oda ve borsaya gönderildi.

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