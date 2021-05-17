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Ekonomi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan, hibe ve Nefes Kredisi destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, hibe ve Nefes Kredisi adımlarının atılmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a teşekkür ettiklerini bildirdi.

Enes Duran   | 17.05.2021
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan, hibe ve Nefes Kredisi destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Ankara

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, esnafa yönelik açıkladığı desteklere ilişkin paylaşımda bulundu.

TOBB ve 365 Oda-Borsa olarak tüm kaynaklarını Nefes Kredisi ile üyelerine aktarmaya devam ettiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, "KOBİ ve girişimcilerimize destek için hibe + Nefes Kredisi adımlarının atılmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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