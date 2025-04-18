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Ekonomi

TKDK son 12 yılda Van'da 44 hayvancılık projesine 8,6 milyon avro destek sağladı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Van'da 12 yılda 44 hayvancılık projesinde girişimcilere 8,6 milyon avro hibe desteği verdi.

Yılmaz Kazandioğlu  | 18.04.2025 - Güncelleme : 18.04.2025
TKDK son 12 yılda Van'da 44 hayvancılık projesine 8,6 milyon avro destek sağladı Fotoğraf: Yılmaz Kazandioğlu/AA

Van

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan TKDK, girişimcilere verdiği hibe destekleriyle tarım ve hayvancılığın Avrupa Birliği (AB) standartlarındaki modern tesislerde yapılmasına öncülük ediyor.

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TKDK, Van'da kurulduğu 2013'ten bu yana 44 hayvancılık projesinde yetiştiricilere 8,6 milyon avro, (yaklaşık 369 milyon lira) hibe desteği sağladı.

Desteklerle AB standartlarında üretim tesisleri inşa eden girişimciler, modern tarım araçları alarak tarım ve hayvancılığı daha profesyonel yapma imkanına kavuştu.

"Günlük yaklaşık 660-670 litre süt üretiyoruz"

2020'de TKDK'dan aldığı yüzde 60 hibeyle büyükbaş hayvancılık üretim tesisi kuran Mahsun Koçoğlu, AA muhabirine, üreticilere sağlanan desteklerin önemli olduğunu söyledi.

Destekler sayesinde profesyonel hayvancılığa başladığını belirten Koçoğlu, "2020 yılında TKDK'ya başvurdum ve ardından işletmemi kurdum. O günün parasıyla yaklaşık bir buçuk milyon lira harcadık. Bunun yüzde 60'ını TKDK karşıladı. 2023'te de TKDK'ya makina, ekipman için başvuru yaptık. Bize lazım olan sıvı gübre tankı, balya makinası, römork, kepçe, hayvan fırçası ve yatak aldık." dedi.

Destekler sayesinde işletme sahibi olduğunu anlatan Koçoğlu, şunları kaydetti:

"Bir genç olarak devletimizin desteğiyle işletmemizi kurduk. Şimdi kendi işimi takip ediyorum. Bu, benim için çok güzel bir şey. Yüzde 60-70 kapasiteyle üretim yapıyoruz. Hedefimiz yüzde yüze ulaşmak. Kırmızı et üretiyoruz. Kestiğimiz hayvanların etini marketlere, kasaplara satarak tüketiciye ulaştırıyoruz."

TKDK desteğiyle 2021'de 50 sığır kapasiteli işletme kuran Okan Öntürk ise "Desteklerde kadınlar öncelikli olduğu için tesisi eşimin adına kurduk. Şu an 76 büyükbaş hayvanımız bulunmakta. Günlük yaklaşık 660-670 litre süt üretimimiz bulunmakta. Hayvanları otomatik sistemle sağıyoruz. 2023'te güneş enerjisinde de destek alarak yenilenebilir enerji başlığı altında 194 kilovat güneş enerji sistemi kurduk. Her iki projede de devletimizin desteğini aldık." diye konuştu.

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