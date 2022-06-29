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Ekonomi

TİSK Başkanı Akkol: Asgari ücret konusunda TİSK elini taşın altına koyacaktır

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, dengeli bir asgari ücret tespiti konusunda TİSK'in elini taşın altına koyacağını söyledi.

Özcan Yıldırım   | 29.06.2022
TİSK Başkanı Akkol: Asgari ücret konusunda TİSK elini taşın altına koyacaktır

Ankara

Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, artan emtia fiyatları, enerji ve taşıma maliyetlerinin yanı sıra Rusya-Ukrayna krizi gibi küresel sorunlar ve yüksek belirsizlik ortamının birçok sektörü olumsuz etkilemeye devam ettiğini söyledi.

Asgari ücretin yılın tamamı için belirlendiğini anımsatan Akkol, şöyle konuştu:

"Gelinen noktada hem işçi hem işveren hem de hükümetimiz, ara bir zam konusunda mutabık oldu. Buraya severek, isteyerek geldik. Çalışanların beklentilerinin karşılanması gerektiği konusunda TİSK olarak tam bir mutabakat içerisindeyiz."

Artan emtia ve enerji fiyatları ile bölgedeki savaşın işletmeleri de etkilediğine dikkati çeken Akkol, "Dengeli bir asgari ücret tespiti yapılması konusunda TİSK elini taşın altına koyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Akkol, 2022 için asgari ücretin işçi, işveren ve hükümet tarafının üçlü imzasıyla yüzde 50 arttırıldığını ve tüm çalışanların asgari ücret kadar olan gelirlerinin vergi dışı bırakıldığını hatırlatarak, "14 milyon çalışanı ve büyük-küçük ayrımı yapmadan bütün işletmeleri koruyan, dengeli bir süreç olacağını, dengeli bir rakamda anlaşacağımızı ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

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