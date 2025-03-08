"TİM WINGS" projesiyle kadın girişimcilere 94,5 milyon liralık finansman sağlandı
TİM, geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kamuoyuyla paylaştığı TİM WINGS projesiyle kadın girişimcilerin finansman kapasitesini güçlendirmeye devam ediyor.
İstanbul
TİM'den yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında kadın girişimcilere bir yılda 94,5 milyon liralık uygun maliyetli finansman desteği sağlandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Gültepe, kadınların erkeklerle eşit koşullarda hayatın her alanında sorumluluk üstlenmediği toplumların küresel yarışta öne geçme şansı bulunmadığının altını çizdi.
Türkiye’de kadınların üretimden ihracata girişimcilik ekosisteminde yer almalarını arzu ettiklerini belirten Gültepe, "İşte bu bilinçle, bir yıl önce, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde TİM WINGS projemizi başlattık. 'Güçlü Kadın, Güçlü İhracat, Güçlü Türkiye' sloganıyla çıktığımız yolculukta TSE ile işbirliği yaparak, 'TSE-K 645 Kadın Girişimci Belgelendirme Kriteri'ni oluşturduk. Bu kriter, kadın girişimciliğinin net tanımlarla çerçevesini belirlemeyi ve kadınların iş dünyasında daha fazla söz sahibi olmasını amaçlıyor. " ifadelerini kullandı.
Söz konusu belgeyi bir yılda 29 firmanın almaya hak kazandığını bildiren Gültepe, şunları kaydetti:
"Yıl sonuna kadar bu sayının 100'e ulaşmasını hedefliyoruz. Belgeye sahip üç firma Türk Eximbank'tan toplam 14,1 milyon liralık kredi kullandı. İGE AŞ de belge sahibi 11 firmaya, toplamda 80,4 milyon lira tutarında öz kaynak ve hazine destekli finansman sağladı. Böylece bir yılda kullandırılan finansman hacmi toplamda 94,5 milyon liraya ulaştı. Proje başlandığında İGE kefalet desteğine erişim sağlanan banka sayısı dörtten sekize yükseldi. Böylece daha fazla kadın girişimci, uygun şartlarda finansmana ulaşma imkanına sahip oldu."
"TİM tarihinde ilk kez kadın UR-GE projesi başlattık"
Gültepe, kadın girişimcilerin sadece finansal desteklerle değil, eğitim ve danışmanlık programlarıyla da güçlenmesini istediklerini belirtti.
Akbank ile işbirliği yaparak "İhracatta Sınırları Aş" mottosuyla eğitim programı başlattıklarını ifade eden Gültepe, "Gaziantep, İzmir, Bursa, Ankara, İstanbul ve Antalya'da gerçekleştirdiğimiz eğitimlere 600'ü aşkın katılım oldu. Bu eğitimler sayesinde kadın girişimcilerimiz ihracatta rekabet gücünü artırmak için bilgi ve becerilerini geliştirdi." açıklamasında bulundu.
Gültepe, bununla da yetinmediklerin, kadın ihracatçıları uluslararası arenada güçlendirmek için TİM tarihinde ilk defa tekstil ve hazır giyim sektörlerine odaklanan bir kadın UR-GE projesi başlattıklarını belirterek, "Ticaret Bakanlığı tarafından destek kapsamına alınan projeyle 29 kadın ihracatçımızın ihtiyaç analizi, eğitim ve danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve tanıtım faaliyetleri gibi kapsamlı desteklerle uluslararası rekabet güçlerini artıracağız." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.