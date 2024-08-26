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Ekonomi

TİM İhracat Pazar Monitörü'nün temmuz sonuçları açıklandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İhracat Pazar Monitörü'nün (İPM) temmuz ayı sonuçlarında, İhracat Talep Endeksi 99,3 puan, Pazar Dayanıklılık Endeksi ise 99,7 puan oldu.

Ergin Garip  | 26.08.2024 - Güncelleme : 26.08.2024
TİM İhracat Pazar Monitörü'nün temmuz sonuçları açıklandı

İstanbul

TİM'den yapılan açıklamada, önemli pazarlarda talebi yaratan koşullar ile global ekonomideki talep ve risklerin takip edildiği İhracat Pazar Monitörü'nün temmuz ayı sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, ihraç edilen ürünlere talep koşullarını, ihracat yapılan pazarlar üzerinden, temel makroekonomik göstergeler ve öncü makroekonomik göstergeleri kullanarak takip eden İhracat Talep Endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda yüzde 0,6 azalış ile 99,3 puan olurken, uzun dönem referans değerinin altında kaldı.

Temmuzda, iş ve tüketici güvenindeki bozulmaların yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin sınırlı kalması, talep endeksinin uzun dönem ortalamasının altında seyretmesine neden oldu.

Enflasyon beklentilerindeki bu sınırlı iyileşme, tüketicilerin ve işletmelerin gelecekteki ekonomik koşullara dair endişelerini artırırken, bu durum toplam talebi olumsuz etkiledi. Özellikle yüksek faiz oranları ve fiyat seviyelerindeki belirsizlikler, tüketici harcamalarını ve yatırım kararlarını sınırladı.

Pazar Dayanıklılık Endeksi 99,7 oldu

Uzun ve kısa vadeli sosyal, ekonomik ve politik göstergelerden yararlanarak oluşturulan ve ihracat pazarlarının risklere karşı direncini ölçen Pazar Dayanıklılık Endeksi de temmuz ayında aylık bazda yüzde 0,1 azalış, yıllık bazda ise yüzde 0,1 artış ile 99,7 puan oldu.

Küresel jeopolitik risk endeksindeki kısmi iyileşmeye karşın, ekonomik risk ve belirsizlikler ihraç pazarları genelinde dayanıklılığı olumsuz etkileyerek, endeksi uzun dönem ortalamasından sınırlı uzaklaştırdı.

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