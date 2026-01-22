Dolar
Ekonomi

Ticaret Bakanlığından ramazan ayı öncesi değerlendirme toplantısı

Ticaret Bakanlığı, ramazan ayı öncesi ulusal zincir market temsilcilerinin katılımıyla piyasa dengelerinin değerlendirildiği bir toplantı yapıldığını duyurdu.

Doğukan Gürel  | 22.01.2026 - Güncelleme : 22.01.2026
Ticaret Bakanlığından ramazan ayı öncesi değerlendirme toplantısı

Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik alınabilecek tedbirlerin görüşüldüğü bildirildi.

Toplantıda sektör paydaşları ile işbirliği içerisinde çalışmaların devam edeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantıda başta ramazan ayı öncesinde piyasa dengelerinin korunması olmak üzere, gıda ve temel tüketim ürünlerinde fiyat oluşum süreçleri, maliyet unsurları, tedarik zincirinde yaşanan güncel gelişmeler ve piyasa işleyişi ayrıntılı şekilde ele alındı. Sektör paydaşlarıyla karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak, fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik alınabilecek tedbirler değerlendirildi. Vatandaşlarımızın menfaatlerini korumak ve piyasada adil, dengeli ve sürdürülebilir bir fiyat yapısını tesis etmek, temel önceliğimizdir."

