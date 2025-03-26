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Ekonomi

Ticaret Bakanlığından kırmızı ette fahiş fiyat uygulayanlara eş zamanlı denetim

Ticaret Bakanlığı, kırmızı et sektörüne yönelik 8 ilde eş zamanlı fahiş fiyat denetimi başlatırken, tespit edilen uygunsuzluklara karşı idari yaptırım ve para cezası uygulanacak.

Mehmet Can Toptaş  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
Ticaret Bakanlığından kırmızı ette fahiş fiyat uygulayanlara eş zamanlı denetim

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların ürünlere ulaşmasını engelleyici faaliyetlerin bertaraf edilmesine ve caydırıcı önlemler alınmaya devam edildiği bildirildi.

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozan fiillerine yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğüne işaret edilen açıklamada, Et ve Süt Kurumunun (ESK) temin ettiği kırmızı etlerin PERDER üyesi marketlere ve ESK mağazalarına düşük fiyatlarla ulaştırıldığı ancak bazı üretici firmaların fiyat artırma girişiminde bulunduğu ihbarının alındığı ifade edildi.

Kapsamlı denetimler devam ediyor

Açıklamada, hayvancılık sektöründe maliyet unsurlarında belirgin artış olmaksızın stokçuluk yaparak spekülatif fiyat hareketliliğine yol açan, tüketicilerin kırmızı ete fahiş fiyatla ulaşmasına neden olan bazı firmaların, Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordinasyon içinde hassasiyetle takibe alındığının altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"Kırmızı ete yönelik illerimizde eş zamanlı denetimler başlamış olup, fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara idari yaptırımlar ve mali para cezaları tavizsiz şekilde uygulanacaktır. Bu kapsamda, Bakanlığımız tarafından 8 ilde faaliyet gösteren 20 işletme nezdinde inceleme ve denetim yapmak üzere müfettiş görevlendirildi. Pazartesi sabahı erken saatte aynı anda başlayan kapsamlı denetimler halen devam ediyor. Bakanlık olarak firmalarımızı, ürünlerini tüketiciye maliyetiyle uyumlu fiyattan sunma konusunda hassasiyetle davranmaya davet ediyoruz. Stokçuluk yapanlar ve fahiş fiyatla ürünlerini satmaya tevessül edenler hakkında Bakanlığımızca behemehal gerekli işlemler tesis edilecektir. Yapılan işlemler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

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