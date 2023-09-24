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Ekonomi

Ticaret Bakanlığından ahilik geleneğinin temsilcileri esnaf ve sanatkarlara destek mesajı

Ticaret Bakanlığının ahiliğin günümüz temsilcisi esnaf ve sanatkarların, iktisadi hayata uyum sağlaması, ticari hayatta rol alması ve ekonomik büyümeye katkılarının artması için çalışmaya devam ettiği, her zaman yanlarında yer alacağı bildirildi.

Mustafa Çalkaya  | 24.09.2023 - Güncelleme : 24.09.2023
Ticaret Bakanlığından ahilik geleneğinin temsilcileri esnaf ve sanatkarlara destek mesajı

Ankara

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin gelişmesinde, büyümesinde ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşılması noktasında, Anadolu topraklarında nakşedilen ahilik geleneğinin ve bu geleneğin temsilcileri esnafı destekleme çalışmaları sürdürülüyor.

Bu kapsamda, 2002'de mali imkanlar ölçüsünde esnaf ve sanatkarlara 151 milyon lira tutarında faiz indirimli kredi kullandırılırken, 2003'ten bugüne kadar bu kapsamda kullandırılan kredilerin toplam tutarı 416 milyar liraya yaklaştı.

2002'de faiz indirimli kredilerin sübvansiyonu için Hazine tarafından tahsis edilen kaynak 50 milyon lirayken, 2003'ten bugüne kadar kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasının bir sonucu olarak tahsis edilen kaynak tutarı 246,5 milyar liraya civarına ulaştı.

Bu dönemde esnaf ve sanatkarlara Halkbank tarafından 5 bin liraya kadar limitli faiz indirimli kredi kullandırılabiliyorken, bugün işletme kredilerinde üst limit 500 bin liraya kadar yükseltildi. Esnaf ve sanatkarların iş yeri edindirme ve taşıt edindirme kredilerinde ise 1,5 milyon liraya kadar finansmana erişebilme imkanı bulunuyor.

Deprem bölgesine sağlanan kolaylıklar

Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubat'ta meydana gelen "yüzyılın felaketi" olarak adlandırılan depremlerin ardından, esnaf ve sanatkarların Halkbank'a olan kredi geri ödemelerine 6 ay erteleme imkanı getirildi, ardından ikinci 6 ay için de uzatma imkanı sağlandı.

Yaşanan felaket sonucu esnafların kredi ve kefalet kooperatiflerine olan gecikmiş borçlarının faizleri silinerek anapara ödemelerine de erteleme imkanı getirildi.

Ağustos sonu itibarıyla deprem bölgesindeki 20 bin 498 esnaf ve sanatkara Halkbank tarafından 5 milyar lirayı aşan faiz indirimli kredi kullandırıldı.

31 Ağustos itibarıyla 2023 yılı içinde 131,7 milyar lira tutarında kredi kullandırıldı.

Tüm bu çalışmalarla kredi ve kefalet kooperatifçiliği sistemi dünyada örnek olarak gösterilen bir sistem haline geldi, sayısı 1000'e ulaşan kredi ve kefalet kooperatiflerince esnaf ve sanatkarlara hizmet verilmeye devam ediliyor.

Ticaret Bakanlığı ahiliğin günümüzdeki temsilcileri esnaf ve sanatkarların, iktisadi hayata uyum sağlaması, ticari hayatta aktif rol alması ve ekonomik büyümeye katkılarının her geçen gün artması için çalışmaya devam ederken geçmişten geleceğe uzanan ticari ahlak kuralları ve üretim-tüketim zincirindeki rolleriyle, ülke ekonomisinin en önemli sac ayaklarından birini oluşturan bu kesime yönelik düzenlemeleri de hayata geçiriyor.

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