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Ekonomi

Ticaret Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

Ticaret Bakanlığına ilişkin atama ve görevden alma kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mert Davut  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
Ticaret Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Buna göre, Bakanlıkta açık bulunan İhracat Genel Müdür Yardımcılığına Mükerrem Aksoy, İç Ticaret Genel Müdür Yardımcılığına Ticaret Başmüfettişi Şakir Engin Yüksel, Gümrükler Genel Müdür Yardımcılığına Münir Oğuz, Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcılığına Fatih Aydın, Serbest Bölgeler Genel Müdür Yardımcılığına Bora Esen, Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcılığına Osman Yıkın, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Akif Memiş, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdür Yardımcılığına Umut Can Gök, Personel Genel Müdür Yardımcılığına Cahit Teoman Dağcı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Taner Sönmez, Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Okçu atandı.

Bakanlıkta açık bulunan Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Lütfü Tayfur, Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Fatih Yalçınkaya, Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Özer Çildaş'ın ataması gerçekleştirildi.

Gaziantep Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy ve Karabük Ticaret İl Müdürü Ferudun Karataş görevden alındı.

Öte yandan 16 ticaret il müdürlüğüne ilişkin atamalar da yapıldı.

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