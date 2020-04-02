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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı maskede fahiş fiyat uygulayan firmaların isimlerini açıkladı

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulunca ceza kesilen, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle talebi artan ürünlerde haksız fiyat uygulayan 198 firmanın isimlerini açıkladı.

Merve Özlem Çakır,Mustafa Çalkaya   | 02.04.2020
Ticaret Bakanlığı maskede fahiş fiyat uygulayan firmaların isimlerini açıkladı

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ticaret Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruda, son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle talebi artan ürünlerde haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmaların isimleri, satışın yapıldığı mecra, uygulanan ceza tutarı ve faaliyet gösterdikleri iller yer aldı. 

Duyuruda, Ticaret Bakanlığı bünyesinde yer alan Reklam Kurulunun mart ayında gerçekleştirdiği iki toplantıda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 198 firma hakkında 10 milyon 90 bin 60 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği hatırlatıldı. 

1 Nisan 2020 tarihi itibariyle gerek 81 Ticaret İl Müdürlüğü gerekse Reklam Kurulu tarafından denetim altına alınan 7 bin 386 firmayla ilgili yasal sürecin devam ettiği belirtilen duyuruda, kanuna aykırı bulunan uygulamaların internet üzerinden gerçekleştirilmesi halinde aykırılığı gerçekleştiren firma hakkında 104 bin 781 lira, diğer satış yerlerinde gerçekleştirilmesi halinde ise 10 bin 475 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi. 

Reklam Kurulunun gerekçeli kararının da yer aldığı duyuruda, haksız fiyata konu olan ürünler arasında maske, dezenfektan, kolonya, ateş ölçer, ıslak mendil ve gıda dikkati çekti. 

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