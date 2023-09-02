Dolar
26.73
Euro
28.81
Altın
1,940.37
ETH/USDT
1,633.20
BTC/USDT
25,835.00
BIST 100
8,056.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Ankara Etimesgut Havaalanı'nda 4. gün etkinlikleriyle devam ediyor.
logo
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı ithalatta ürün güvenliği denetimlerini sıklaştıracak

Ticaret Bakanlığı, tekstil ve konfeksiyon ürünleri ile kırtasiye malzemelerinde özellikle azo boyar maddeler ve ftalat yönünden denetimi artıracak.

Seda Tolmaç  | 02.09.2023 - Güncelleme : 02.09.2023
Ticaret Bakanlığı ithalatta ürün güvenliği denetimlerini sıklaştıracak

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "ithalatta ürün güvenliği denetimleri" kapsamındaki bazı ürünlerin denetim oranı artırılıyor, bazı ürün grupları da denetim kapsamına ekleniyor.

Böylelikle, bir yandan kapsama alınan ürün yelpazesi genişletiliyor, diğer yandan ürünlerin uygunsuzluk içerebilme, insan sağlığı, can ve mal güvenliğini etkileyebilme ve doğal yaşama zarar verebilme ihtimali göz önüne alınıyor.

İthal ürünlerin, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'de geçerli aynı teknik düzenlemelere uygun üretildiğine de dikkat ediliyor. Söz konusu ürünler, Türkiye'de aynı teknik düzenlemelere göre testlere tabi tutuluyor.

Bakanlık da, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünce, "Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS)" üzerinden koordine edilen ithalattaki ürün güvenliği denetimleriyle, kurallara uyan firmaların haksız rekabete uğramasının önlenmesini ve yerli sanayinin korunması amaçlıyor.

Bu kapsamda denetimlere konu tekstil ve konfeksiyon ürünleri ile kırtasiye malzemelerinde, özellikle azo boyar maddeler ve ftalat yönünden denetim sıklaştırılacak. Kozmetik ürünleri ve iş makineleri gibi ürün grupları ise ithalatta ürün güvenliği denetimleri kapsamına alınarak, denetimlerine başlanacak.

Bu süreçte, tüketicilerin sağlığı ve çevre bilincinin oluşturulması, aynı zamanda ticari akışın olumsuz etkilerden korunması, kurallara uygun üretimin ve ithalatın sağlanması gibi hususlar esas alınacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Felaketzede ihtiyacından yararlanamayan orman köylüleri için düzenleme yapıldı
İç Anadolu ve Orta Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Emine Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı
Şehre inen yaban domuzlarının beslenmemesi uyarısı
"Yeşil yeleklilerin" zorlu yaz ve kış mesaisi

Benzer haberler

Ticaret Bakanlığı ithalatta ürün güvenliği denetimlerini sıklaştıracak

Ticaret Bakanlığı ithalatta ürün güvenliği denetimlerini sıklaştıracak

Fatih'te taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi

Ticaret Bakanlığı okul alışverişinde riskli ürünlere geçit vermiyor

Gümrük Muhafaza ekipleri 1,3 milyon lira değerinde kaçak insan saçı ele geçirdi

Gümrük Muhafaza ekipleri 1,3 milyon lira değerinde kaçak insan saçı ele geçirdi
İlan sitelerine yönelik düzenlemenin mağduriyetleri ve spekülatif fiyat artışlarını önlemesi bekleniyor

İlan sitelerine yönelik düzenlemenin mağduriyetleri ve spekülatif fiyat artışlarını önlemesi bekleniyor
Ticaret Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet