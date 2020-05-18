Euro
7.41
Dolar
6.86
BIST 100
101,495.70
Altın
1,763.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cadde ve meydanlardaki son durum 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cadde ve meydanlardaki son durum CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı ile Amazon Türkiye arasında dijital eğitim iş birliği

Ticaret Bakanlığı, dijital ortamda eğitim faaliyetlerine hız verdi. Facebook ile KOBİ'lere yönelik çevrimiçi eğitim portalını hayata geçiren Bakanlık, Amazon Türkiye ile de dijital eğitim alanında iş birliğine gitti.

Göksel Yıldırım   | 18.05.2020
Ticaret Bakanlığı ile Amazon Türkiye arasında dijital eğitim iş birliği

Ankara

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Amazon Türkiye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Boğaziçi Üniversitesinin ortaklaşa hayata geçirdiği KOBİ’lere yönelik "BiTıkla Avrupa" online eğitimlerine, KOBİ'lerin e-ticaretinin artırılması için Bakanlık da eğitimleriyle katkı sunacak.

KOBİ'leri e-ihracata daha çok yönlendirmeyi hedefleyen ve Türkiye genelinde TOBB'a bağlı ticaret ve sanayi odalarında ücretsiz düzenlenecek eğitim seminerleri, firmalara Avrupa'ya e-ihracat yolunda baştan sona rehberlik etmeyi amaçlıyor. Eğitimlerde dünyada e-ticaretin seyri ve online pazar yerlerinin satıcılara sunduğu avantajlara ilişkin önemli bilgiler yer alıyor.

Ticaret Bakanlığı uzmanlarınca hazırlanan eğitim programlarıyla da Bakanlığın hizmetleri ve destekleri hakkında bilgiler aktarılıyor.

KOBİ'lerin yanındayız

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kovid-19 salgınının etkisiyle online platformların daha fazla kullanılmaya başladığına dikkati çekerek, Bakanlığının dijitalleşme anlamında çok önemli projelere ve eğitim programlarına imza attığını ifade etti.

KOBİ’lerin dijitalleşmelerine yardımcı olmaya ve ihracat kapasitelerini artırmaya devam etmek adına Bakanlığın önemli çalışmalar yaptığına işaret eden Pekcan, söz konusu eğitim programının da özellikle e-ihracat alanında küçük girişimcilere yol göstermek için önemli rol oynayacağını belirtti.

Pekcan, Bakanlığın KOBİ’lerden esnafa, kadın ve genç girişimcilerden ihracatçılara hizmetlerini ve desteklerini çok basit dilde ve kısa filmler, animasyonlar, videolarla aktardığını kaydederek, bunun yanı sıra KOBİ’lerin e-ticaretin sağladığı imkanlardan en etkin şekilde yararlanmaları için online satış platformları, elektronik ticaret altyapı sağlayıcıları ve ödeme kuruluşlarıyla "E-Ticaret olarak KOBİ’lerin Yanındayız" dayanışma kampanyasını başlattıklarını bildirdi.

Girişimcilere "tek tek dokunmaya" ve KOBİ’lere, küresel arenada rekabet edecek yetenekleri kazandırmaya devam edeceklerini vurgulayan Pekcan, "Kovid-19 pandemisi nedeniyle hızla değişen dinamik ortamda, Bakanlığımız KOBİ’lerimizi özellikle e-ihracatla dünyaya açmak için dijital dönüşüm çalışmalarına liderlik etmeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 7 bini geçti
Fenerbahçe Futbol Takımı Kovid-19 testinden geçti
Kovid-19 vaka sayısı 55 bini aşan Belçika'da okullar kademeli açıldı
Almanya dünya çapındaki seyahat uyarısını 15 Haziran’dan sonra kaldıracak

Benzer haberler

Ticaret Bakanlığı ile Amazon Türkiye arasında dijital eğitim iş birliği

Ticaret Bakanlığı ile Amazon Türkiye arasında dijital eğitim iş birliği

Ticarete yerli ve milli yazılım katkılı 'sanal fuar' damga vuracak

'Sanal ticaret heyetleri' hız kazandı

Bakan Pekcan: Türkiye’yi yatırımların merkezi haline getirmeliyiz

Bakan Pekcan: Türkiye’yi yatırımların merkezi haline getirmeliyiz
Ticaret Bakanı Pekcan: Türkiye yurt dışı müteahhitlik alanında bir küresel marka haline geldi

Ticaret Bakanı Pekcan: Türkiye yurt dışı müteahhitlik alanında bir küresel marka haline geldi
Ticaret Bakanı Pekcan: Dijital ticaretin önemi bu dönemde daha iyi anlaşıldı

Ticaret Bakanı Pekcan: Dijital ticaretin önemi bu dönemde daha iyi anlaşıldı