Ticaret Bakanlığı ekimde 610 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi
Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında ekimde 610 firma için izin belgesi düzenledi.
Ankara
Bakanlığın, ekim ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 610 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 11 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.
Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 25 oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.