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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı ekimde 610 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında ekimde 610 firma için izin belgesi düzenledi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 14.11.2021
Ticaret Bakanlığı ekimde 610 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ankara

Bakanlığın, ekim ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 610 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 11 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.

Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 25 oldu.

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