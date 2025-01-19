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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı Aralık 2024'te 678 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen yılın aralık ayında 678 firma için izin belgesi düzenledi.

Erhan Cihan Ünal  | 19.01.2025 - Güncelleme : 19.01.2025
Ticaret Bakanlığı Aralık 2024'te 678 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ankara

Bakanlığın, Aralık 2024'e ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ve firma talebine istinaden ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen yılın aralık ayında 678 firmaya dahilde işleme izin belgesi, 4 hariçte işleme izin belgesi ile 114 yurt içi satış ve teslim belgesi verildi.

Firma talebine istinaden 27, resen 2 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.​​​​​​​

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