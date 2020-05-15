Türk Eximbank'a 678 milyon dolar sendikasyon kredisi

Euro
7.48
Dolar
6.92
BIST 100
100,309.20
Altın
1,731.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum
logo
Ekonomi

Ticaret Bakanı Pekcan: Türk Eximbank 678 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediği bu dönemde, Türk Eximbank 678 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti." dedi.

Merve Özlem Çakır   | 15.05.2020
Ticaret Bakanı Pekcan: Türk Eximbank 678 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti

Ankara

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediği bu dönemde Türk Eximbank'ın 678 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etttiğini bildirdi.

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 pandemisinin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediği bu dönemde, Türk Eximbank 678 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti." bilgisini verdi, bu gelişmenin, uluslararası piyasaların Türkiye ekonomisine ve bankalarına güvenini gösterdiğini belirtti.

İhracatçıların finansman ihtiyacı için kullanılacak bu kaynağın hayırlı olmasını dileyen Pekcan, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ihracatçılarımıza finansman desteği sağlamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığı gıda satış yerlerindeki tedbirleri belirledi
Sağlık Bakanlığı giyim mağazaları için Kovid-19 tedbirlerini belirledi
Sri Lankalı Eski Bakan Mevlana: Müslümanların dini usullerince defnedilmesini istiyoruz
İspanya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 459'a çıktı
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 55 bine yaklaştı

Benzer haberler

Türk Eximbank Genel Müdürü Güney: Sağlanan bu kredi ekonomimiz ve ihracatımız açısından değerli

Türk Eximbank Genel Müdürü Güney: Sağlanan bu kredi ekonomimiz ve ihracatımız açısından değerli

Türk Eximbank'a 678 milyon dolar sendikasyon kredisi

Bakan Pekcan: Pazarlama sıkıntısı çeken küçük işletmelerimize çözüm getirmeyi amaçlıyoruz