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Ekonomi

Ticaret Bakanı Pekcan: Gümrük Birliği güncellemesinde sivil toplum kuruluşlarımıza önemli iş düşüyor

Ticaret Bakanı Pekcan, "Gümrük Birliği güncellemesinde sivil toplum kuruluşlarımıza önemli iş düşüyor. STK'larımızın bulundukları ülkelerde bu süreçte aktif rol almalarının önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Ata Ufuk Şeker   | 20.12.2019
Ticaret Bakanı Pekcan: Gümrük Birliği güncellemesinde sivil toplum kuruluşlarımıza önemli iş düşüyor

Brüksel

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Brüksel temsilciliğinde Türk Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile bir araya geldi.

Ortak çalışmanın önemine değinen Pekcan, "STK'ları burada iç içe görmek ayrı bir güzellik. En çok ihtiyacımız olan birlik, beraberlik, el birliği ve güç birliği." diye konuştu.

Pekcan, Avrupa Birliği'nde (AB) ve dünya ekonomisinin içinden geçtiği süreçte daha programlı ve sistemli biçimde bir araya gelerek çalışılması gerektiğini vurgulayarak, "Hepimiz aynı görüşte olmayabiliriz ama birbirimizin görüşlerini dinlememiz, ortak bir tabanda buluşup ülkemizin menfaatlerini, iş dünyasının menfaatlerini savunurken iş birliği yapmamız önemli." ifadelerini kullandı.

Gümrük Birliği güncellemesinde sivil toplum kuruluşlarına önemli iş düştüğünü dile getiren Pekcan, STK'ların bulundukları ülkelerde bu süreçte aktif rol almalarının önemli olduğunu söyledi.

Programa, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, Türkiye'nin AB Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, TOBB, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) gibi kuruluşların temsilcileri katıldı.

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