Euro
7.00
Dolar
6.24
BIST 100
96,152.39
Altın
1,638.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, Koronavirüs

Ticaret Bakanı Pekcan: 81 ilde maske ve gıdalarla ilgili denetimlere başladık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "81 ilde eş zamanlı olarak, fiyat artışı tespit edilen maske ve gıdalarla ilgili denetimlere başladık." dedi.

Merve Özlem Çakır   | 12.03.2020
Ticaret Bakanı Pekcan: 81 ilde maske ve gıdalarla ilgili denetimlere başladık

Ankara

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı açıklamada, "81 ilde eş zamanlı olarak, fiyat artışı tespit edilen maske ve gıdalarla ilgili denetimlere başladık." dedi.

"Fiyatları etkileme, ürünlerin yokluğuna neden olma, mal satışlarından kaçınma fiilleri TCK'ye göre suç. Bunların hapse kadar cezası olacak." diyen Pekcan, "Gıda konusunda bu sabah itibarıyla marketlerde tezgahlar dolu, ürünlerde fahiş bir fiyat uygulaması yok. İnternet sitelerini inceleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Pekcan, "Reklam Kurulu 25 Mart'ta, 1995 yılından bu yana ikinci defa olağanüstü toplanacak." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs spor dünyasını felç etti
Koronavirüs, petrol savaşları ve küresel kriz
Trump'ın sözde barış planı ve Fas'ın tutumu
İslamofobi Batı'dan sonra Hindistan’ın da gerçeği
Türkiye - AB ilişkilerinde temel anlaşmazlık konuları

Benzer haberler

Ticaret Bakanı Pekcan: 81 ilde maske ve gıdalarla ilgili denetimlere başladık

Ticaret Bakanı Pekcan: 81 ilde maske ve gıdalarla ilgili denetimlere başladık

'Bodrum'un güvenliği İdlib'den, Çankaya'nın güvenliği Afrin'den başlar'

Bakan Pekcan: Lisanslı depoculukta hedefimiz kapasiteyi 10 milyon tona çıkarmak

'İhracatın Yıldızları Ödülleri' sahiplerini buldu

'İhracatın Yıldızları Ödülleri' sahiplerini buldu

Bakan Pekcan'dan koronavirüs nedeniyle paket tur iptali açıklaması

Bakan Pekcan'dan koronavirüs nedeniyle paket tur iptali açıklaması
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Kadın kooperatiflerimize bir sürprizimiz olacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Kadın kooperatiflerimize bir sürprizimiz olacak