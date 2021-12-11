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Ekonomi

Ticaret Bakanı Muş: Muratbey Gümrük Müdürlüğümüzde yılın 1 milyonuncu ihracat beyannamesini onayladık

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Muratbey Gümrük Müdürlüğünde yılın 1 milyonuncu ihracat beyannamesini onayladıklarını bildirdi.

Zeynep Canlı   | 11.12.2021
Ticaret Bakanı Muş: Muratbey Gümrük Müdürlüğümüzde yılın 1 milyonuncu ihracat beyannamesini onayladık

Ankara

Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Muratbey Gümrük Müdürlüğünde yılın 1 milyonuncu ihracat beyannamesini onayladıklarını belirterek, "Bu, sadece bir gümrük müdürlüğünde bugüne kadar ulaşılan en yüksek rakam. İhracatta hedefleri birer birer aşacak, başarıları sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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