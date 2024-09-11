Ticaret Bakanı Bolat: Türk tekstili, Türk markaları hem tekstilde hem konfeksiyonda büyümeye devam edecek
Ticaret Bakanı Bolat, tekstil ve konfeksiyon sektörünü asla ihmal etmediklerini belirterek, "Dünya çapında bir şöhrete ulaşan Türk tekstili, Türk markaları hem tekstilde hem konfeksiyonda büyümeye devam edecekler." ifadesini kullandı.
İstanbul
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tekstil ve konfeksiyon sektörünü asla ihmal etmediklerini ve etmeyeceklerini belirterek, "Diğer sektörler için de aynı sözü hep söyledik ve dünya çapında bir şöhrete ulaşan Türk tekstili, Türk markaları hem tekstilde hem konfeksiyonda büyümeye devam edecekler." ifadesini kullandı.
İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen Texhibition Kumaş ve İplik Fuarı (Texhibition İstanbul) kapılarını ziyaretçilerine açtı.
Bakan Bolat, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, haksız rekabet oluşturan bazı kural dışı ithalat uygulamaları konusunda üreticilerin yoğun şikayetleri olduğunu söyledi.
Bolat, "Aradan geçen 15 ayda Ticaret Bakanlığı olarak gerek İhracat Genel Müdürlüğümüz gerekse İthalat Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla bu sorunların çok büyük bölümünü çözdük." dedi.
Eximbank kaynaklarının, reeskont kredisinin 10 katı artırıldığını belirten Bolat, diğer taraftan döviz bozdurma zorunluluğunun yüzde 80'den yüzde 30'a düşürüldüğünün altını çizdi.
Bolat, şunları kaydetti:
"Biz Bakanlık olarak bütçemizde planlanandan çok daha fazla hibe destekleri verdik. İthalat cephesinde de bize yapılan şikayet başvuruları için gerçekleşen soruşturmalar sonucunda yanlış uygulamalar, haksızlık oluşturan uygulamalara karşı da tereddütsüz önemli kararlar aldık. Bugün Texhibition fuarı giderek büyümekte. Bu da tekstil ve konfeksiyon sektörünün Türkiye için ne kadar önemli ve temel stratejik bir sektör olduğunu göstermekte. Hükümet olarak, devlet olarak, Türkiye olarak tekstil ve konfeksiyon sektörünü asla ihmal etmedik, etmeyeceğiz. Diğer sektörler için de aynı sözü hep söyledik ve dünya çapında bir şöhrete ulaşan Türk tekstili, Türk markaları hem tekstilde hem konfeksiyonda büyümeye devam edecekler.
Yeter ki istişare ile doğru reçetelerde buluşalım, doğru tedbirler alalım ve markalaşma yoluyla, inovasyon yoluyla, kaliteli üretim yoluyla sizlerin dünya arenasında, ticarette daha karlı, daha yüksek fiyatlı ürünler satabilmeniz mümkün olsun demiştik. Bizim bütün aldığımız tedbirler bu doğrultuda oldu. Firma başına 10 milyon lira, yeşil dönüşüme uyum çalışmaları başlatan firmalara danışmanlık hizmetlerinde yüzde 50'ye kadar hibe desteği verme paketidir bu. Bu yola giren firmalar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ve Eximbank'ın uygun şartlarda yeşil dönüşüm finansman paketlerini de almaya hak kazanacaklar."
"Texhibition fuarına bu yıl 527 firma katıldı"
Bakan Bolat, bu yılki Texhibition fuarına 527 firmanın katıldığını, yurt dışından binlerce ziyaretçi olduğunu belirterek, Türk tekstil sektörünün kalbinin burada attığını, 3 gün boyunca en güzel ürünlerin burada sergileneceğini söyledi.
Türkiye ekonomisinin 2023 yılını yüzde 5,1 reel büyümeyle kapattığını kaydeden Bolat, "Dünya çapında en önde gelen ülkelerin başında geldik. Bu yıl da birinci çeyrekte yüzde 5,6 büyüme sağladık. Bunun 1,6 puanlık net katkısını ihracat sağladı." diye konuştu.
Bolat, ihracatçıların başarısının büyümede lokomotif rol oynadığına işaret ederek, "İlk 6 ayın ortalama büyüme oranı yüzde 3,8. Bunun da 1,4 puanlık net katkısı yine ihracattan gelmektedir. Bu inşallah devam edecektir. Geçen yıl 255,6 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin mal ihracat rekorunu kırmıştık." dedi.
Depremde 6 milyar dolarlık bir ihracat kaybının yaşandığını dile getiren Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu yıl Allah'a şükür son bir yıl itibarıyla 262 milyar dolar mal, 106 milyar dolar hizmetler ihracatına ulaştık. Son 13 ayın 9'unda aylık ihracat rekorları kırdık. Hükümet olarak aldığımız tedbirler, Ticaret Bakanlığı olarak uyguladığımız politikalar ve sahada üretimde ve ticarette akıncı ruhuyla başardığınız ihracat rakamları ile bu sonucu elde ettik. 262 milyar dolara ulaştık ama yıl içinde çok önemli olaylar oldu. Orta Doğu'da bir soykırım şeklinde bir saldırı var ve İsrail'in saldırısı. Ticareti durdurduk. Rusya'ya yönelik bir ambargo var. Avrupa Birliği'nde bu yıl için ekonominin canlanması bekleniyordu ama Avrupa Birliği canlanamadı. Yüzde 0,6'lık büyümede kaldı. Halbuki bütün dünya kuruluşları 'yüzde 1,5 Avrupa Birliği'nin ekonomisi büyüyecek' diyorlardı. Bu gerçekleşmedi. En önemli şey küresel talebin canlanmasıdır."
Bolat, doğru istikamette, hedefleri gerçekleştirme yolunda ilerlemeye devam edeceklerini belirterek, "Finansmana erişim, maliyetlerin ucuzlaması konusunda özellikle istihdam yoğun sektörler açısından gayret içindeyiz. Hükümet olarak bakanlıklar arası çalışmalar yapıyoruz. Bu nedenle inşallah yeni tedbirler almaktan da çekinmeyeceğiz. Tekstil ve konfeksiyonda bu yıl ilk 8 ay itibarıyla 21,2 milyar dolar ihracatımız var. Geçen yılın tamamında yaklaşık 33 milyar dolardı. Tekstilde geçen yıl aldığımız tedbirlerle özellikle tekrardan fabrika çarklarının hızlandığını birlikte gözlemledik. Üretimde ve ihracatta artış trendleri devam etti. Onlar ilk 8 ay itibarıyla 6,2 milyar dolar ihracata ulaştılar ki geçen yılın rakamlarıyla kafa kafaya bir tablo." ifadelerini kullandı.
Texhibition Kumaş ve İplik Fuarı kapılarını açtı
Texhibition Kumaş ve İplik Fuarı (Texhibition İstanbul), kapılarını ziyaretçilerine açtı.
İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen fuarın açılışı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz'ün katılımıyla gerçekleştirildi.
TİM Başkanı Gültepe, burada yaptığı konuşmada, "Tekstil ve hazır giyim dün Türkiye'de güçlüydü. Bugün de güçlü, inşallah yarın da güçlü olacak. Texhibition İstanbul, sektöre gerçekten bir kaldıraç etkisi yapıyor." dedi.
Son 1,5 yılda bazı sektörlerde rekabetçilik konusunda sıkıntıların olduğunu belirten Gültepe, şunları kaydetti:
"Tekstil ve hazır giyim en fazla etkilenen sektörlerin başında geliyor. 2023 yılını maalesef eksiyle kapattık. Yüzde 6-7 civarında bir eksi oldu. 2024 yılının ilk 8 ayında yine eksi. Son iki ayda bir toparlanma gözükse de eksiyle kapatmış olduğumuz bir sektör var. Şimdi tabii ekonomik değerler, ekonomik farklılıkları sürekli söylüyoruz. Sadece şunu söyleyebilirim makas sürdürülebilir değil. Yani makas biraz daha birbirine yaklaşırsa bizim, tekstil ve hazır giyimciler olarak ve diğer sektörler olarak bence ortaya koymuş olduğumuz orta vadeli programlardaki ciroları ve ihracatları yakalamama şansımız yok. Güzel bir trend yakaladık."
İTO Başkanı Şekib Avdagiç de Türkiye'nin stratejik sektörleri bulunduğunu, bu sektörlerin ülkenin geleceği için önemli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Çünkü ülkenin gücünün kaynağıdır. Ekonomiyi ayakta tutar, üretim çarklarının dönmesini sağlar. Tekstil sektörü de böyledir. Ekonomiye sürekli taze kan pompalar, istihdamı sağlar, ihracat odaklı üretimiyle ülkemize döviz getirir. O nedenle bu sektör gücünü kaybetmeye başlarsa, ekonomi gücünü kaybetmeye başlar. Toplumun dengesi sarsılır. Çünkü tekstil, aynı zamanda Türkiye'nin vasıflı, vasıfsız en büyük işveren sektörüdür. Bugünlerde azalsa da 400 bine ulaşan istihdamıyla, Türkiye'deki ekonomik dengenin de sosyal dengenin de mimarıdır. Bu sektörün odağında sürekli değişim var. Teknolojik değişim ile tasarım-moda değişimi at başı gider."
İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz de bugün alanında marka olan Texhibition İstanbul gibi, markalaşmaya daha fazla emek harcanması gerektiğini söyledi.
Öksüz, "Küresel markalara satın alma veya ortaklık modeli ile yatırım yapmalıyız. Markalı ihracat için yeni yol haritaları belirlemeliyiz. Kardeş sektörümüz hazır giyim ile bir bütünüz." diye konuştu.
Daha güçlü hazır giyim markalarının varlığının, daha güçlü tekstil sektörünün vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurgulayan Öksüz, "Bugün 6. kez kapılarını açan fuarımızla 43 bin metrekare alanda, 527 katılımcı firmamız, 100'ün üzerinde ülkeden 28 bini aşkın ziyaretçiyle bir araya gelecek." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.