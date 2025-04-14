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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı ile bir araya geldiklerini bildirdi

Bakan Bolat, tarımsal üretimin en önemli aktörleri olan üretici ve çiftçileri desteklemeye, Türkiye'nin tarımsal ihracattaki konumunu güçlendirecek adımları kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Seda Tolmaç  | 14.04.2025 - Güncelleme : 14.04.2025
Ticaret Bakanı Bolat, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı ile bir araya geldiklerini bildirdi

Ankara

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir araya geldiklerini bildirdi.

Görüşmede Türkiye'nin tarım alanında attığı adımları ele aldıklarına işaret eden Bolat, ayrıca ülkenin tarımsal stratejisini, üretici ve çiftçilere yönelik destekleri, tarım alanındaki ihracat politikalarını ve son günlerdeki hava koşullarının etkilerini değerlendirdiklerini belirtti.

Bolat, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığı olarak, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla koordinasyon içerisinde tarımsal üretimin en önemli aktörleri olan üreticilerimizi ve çiftçilerimizi desteklemeye, ülkemizin tarımsal ihracattaki konumunu güçlendirecek adımları kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Yumaklı'ya nazik ziyaretleri ve bakanlıklarımızın ilgi alanına giren konulardaki işbirliğimizi güçlendirme noktasındaki katkıları için teşekkür ediyorum."

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